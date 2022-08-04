На МКС отправят робота для дистанционной хирургии

В НАСА выделили около 100 тысяч долларов Университету Небраски-Линкольна для разработки и отправки на борт Международной космической станции (МКС) робота MIRA для дистанционной хирургии. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на пресс-службу университета.

Отправить аппарат на станцию планируют к 2024 году, а в течение следующего года напишут программное обеспечение, обеспечат компактность устройства, а также проведут ряд экспериментов на проверку надежности и безопасности. MIRA можно ввести в организм через небольшой разрез, что позволит медикам проводить операции с минимальным количеством повреждений. В предыдущих испытаниях хирурги использовали это устройство для удаления части толстой кишки. Робот будет работать автономно, без участия космонавтов и врачей, и помещаться в маленький шкафчик размером с микроволновую печь. Его планируют применять в случае необходимости экстренного хирургического вмешательства, например, аппендицита.

В марте японский производитель игрушек Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) разработал мини-робота для исследования Луны.