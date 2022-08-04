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Известия.ru

Стартовал прием заявок от айтишников на осеннюю отсрочку от армии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В России стартовал прием заявок от айтишников на отсрочку от армии во время предстоящего осеннего призыва. Их работодатели должны на сайте госуслуг заполнить форму до 11 августа. Об этом Минцифры РФ сообщает в среду, 3 августа.

«IТ-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа», — проинформировали в ведомстве.

Претенденты должны соответствовать определенным критериям, в том числе иметь высшее образование по специальности из списка, работать по трудовому договору, иметь стаж не меньше 11 месяцев с октября 2021 года, а сама компания — быть аккредитованной. Полный список требований опубликован на сайте госуслуг.

Минцифры передаст собранную информацию в Минобороны РФ, и окончательное решение об отсрочке — за призывной комиссией, сообщает телеканал «360». Айтишник в любом случае должен будет посетить военкомат после получения повестки для подтверждения отсрочки.

В весеннюю кампанию заявки на отсрочку подали 8,7 тыс. человек, 1 тыс. из них не соответствовала требованиям Минобороны и получила отказ.

Больше всего айтишников обратились из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской и Самарской областей.

Накануне сообщалось, что Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний. Ведомство предложило аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, передает RT.

Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.

Также предлагается аккредитовывать стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 12 июля, «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства, что 1 августа Минцфиры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывало их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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