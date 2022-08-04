Глава "Росатома" Алексей Лихачев: компания по итогам года выполнит гособоронзаказ в полном объеме

ЦАМТО, 3 августа. "Росатом" в полном объеме выполнит государственный оборонный заказ (ГОЗ) по итогам 2022 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"По итогам полугодия мы видим положительную целевую динамику выполнения гособоронзаказа. Прогнозируем 100-процентное выполнение гособоронзаказа по итогам года", – сказал А.Лихачев 3 августа на полях чемпионата AtomSkills в Екатеринбурге.

Он отметил, что в настоящее время нагрузка на предприятия "Росатома" заметно возросла.

Ранее А.Лихачев сообщал, что объем гособоронзаказа "Росатома" увеличился как в части традиционной продукции, так и в части "неядерного ГОЗа и оружия на новых физических принципах".

Как отмечает агентство, обеспечение обороноспособности России – главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, напоминает "РИА Новости".