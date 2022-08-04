На Обуховском заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" будут производить сплав Super Duplex 25Cr

ЦАМТО, 3 августа. . Специалистами Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") началось освоение сплава Super Duplex 25Cr в рамках стратегического развития литейного производства.

Материал Super Duplex 25Cr – это высокопрочная коррозионностойкая супердуплексная сталь ферритоаустенитного класса. Ключевой особенностью Super Duplex 25Cr является повышенная устойчивость к коррозии в условиях низких температур, что дает возможность изготовления нагруженных деталей и узлов для работы в сложных климатических условиях. Данный материал имеет более высокую прочность по сравнению с аустенитными сталями (предел текучести 550 МПа против 200 МПа), лучшее сопротивление к коррозионному растрескиванию, стойкость к точечной и щелевой коррозии, высокую устойчивость к кислотным средам.

На Обуховском заводе был осуществлен ряд опытных плавок с получением готовой продукции надлежащего качества. На базе полученных заготовок из материала Super Duplex 25Cr на участке газовой атомизации было произведено распыление с целью получения металлического порошка для ГИП (горячее изостатическое прессование). Работы проводились на базе отечественного атомайзера, внедренного в производство на предприятии в 2022 году. Анализ полученного порошка подтвердил его соответствие требуемым параметрам эксплуатируемой среды, как по физико-химическим, так и по гранулометрическим показателям.

Результаты этой работы будут применяться, в том числе, при производстве новых видов отечественной высокотехнологичной продукции в сфере изготовления оборудования для глубоководной добычи углеводородов. При этом достигнутые результаты не являются окончательным этапом в рамках освоения производства супердуплексных сталей.

На заводе производят металлические заготовки из порошка, полученного методом ГИП, в качестве промежуточных изделий. В дальнейшем проводят анализ и внедрение в технологический процесс для изготовления готовых деталей. Параллельно ведется отработка технологии выплавки материала, а также технологии распыления для повышения качественных и количественных показателей.

В 2017 году на территории Обуховского завода был построен и введен в эксплуатацию новый цех стального фасонного литья, предназначенный для производства широкой номенклатуры отливок различного назначения весом от 8 кг до 2,5 тонн. Металлургическое производство Обуховского завода продолжает развиваться, осваивая новые виды продукции, разрабатывая и совершенствуя новые материалы, сообщает пресс-служба "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".