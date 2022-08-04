Войти
ЦАМТО

На Обуховском заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" будут производить сплав Super Duplex 25Cr

238
0
0
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 3 августа. . Специалистами Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") началось освоение сплава Super Duplex 25Cr в рамках стратегического развития литейного производства.

Материал Super Duplex 25Cr – это высокопрочная коррозионностойкая супердуплексная сталь ферритоаустенитного класса. Ключевой особенностью Super Duplex 25Cr является повышенная устойчивость к коррозии в условиях низких температур, что дает возможность изготовления нагруженных деталей и узлов для работы в сложных климатических условиях. Данный материал имеет более высокую прочность по сравнению с аустенитными сталями (предел текучести 550 МПа против 200 МПа), лучшее сопротивление к коррозионному растрескиванию, стойкость к точечной и щелевой коррозии, высокую устойчивость к кислотным средам.

На Обуховском заводе был осуществлен ряд опытных плавок с получением готовой продукции надлежащего качества. На базе полученных заготовок из материала Super Duplex 25Cr на участке газовой атомизации было произведено распыление с целью получения металлического порошка для ГИП (горячее изостатическое прессование). Работы проводились на базе отечественного атомайзера, внедренного в производство на предприятии в 2022 году. Анализ полученного порошка подтвердил его соответствие требуемым параметрам эксплуатируемой среды, как по физико-химическим, так и по гранулометрическим показателям.

Результаты этой работы будут применяться, в том числе, при производстве новых видов отечественной высокотехнологичной продукции в сфере изготовления оборудования для глубоководной добычи углеводородов. При этом достигнутые результаты не являются окончательным этапом в рамках освоения производства супердуплексных сталей.

На заводе производят металлические заготовки из порошка, полученного методом ГИП, в качестве промежуточных изделий. В дальнейшем проводят анализ и внедрение в технологический процесс для изготовления готовых деталей. Параллельно ведется отработка технологии выплавки материала, а также технологии распыления для повышения качественных и количественных показателей.

В 2017 году на территории Обуховского завода был построен и введен в эксплуатацию новый цех стального фасонного литья, предназначенный для производства широкой номенклатуры отливок различного назначения весом от 8 кг до 2,5 тонн. Металлургическое производство Обуховского завода продолжает развиваться, осваивая новые виды продукции, разрабатывая и совершенствуя новые материалы, сообщает пресс-служба "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Похожие новости
18.07.2022
Российский ВПК представил ходовой образец нового электромобиля E-Neva
20.06.2022
Обуховский завод и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования
23.12.2021
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" патентует облик нового российского электромобиля E-NEVA
24.03.2021
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит передовые гражданские разработки на выставке "ГОСЗАКАЗ"
16.05.2018
Производитель С-400 загружен заказами на 100% до 2025 года
03.03.2011
Девелоперы присматриваются к участкам концерна "Алмаз-Антей"
22.03.2010
ПВО собирает земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:28
  • 1
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»