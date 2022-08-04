В Индию доставлена первая партия вертолетов MH-60R "Си Хок"

ЦАМТО, 3 августа. Командование ВМС Индии 28 июля на базе в Кочи приняло два многоцелевых вертолета MH-60R, поставленных в рамках подписанного в 2020 году контракта.

Из США в Индию вертолеты были доставлены на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3".

По заявлению командования ВМС Индии, первые три MH-60R, полученные в США в 2021 году, в настоящее время применяются для обучения индийских экипажей на военно-морской базе ВМС США "Сан-Диего". Следующие три вертолета MH-60R должны быть доставлены в Кочи – два вертолета получены 28 июля, а третий будет доставлен в августе. Как планируется, все 24 вертолета командование ВМС Индии получит к 2025 году.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия вертолеты MH-60R станут основой средств противолодочной и противокорабельной борьбы и раннего предупреждения индийского флота. Двухдвигательные вертолеты, вооруженные ракетами AGM-114 "Хеллфайр", торпедами MK-54 и передовым высокоточным оружием, могут применяться с борта фрегатов, эсминцев и авианосцев.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Как предполагалось, первые машины будут поставлены ВМС Индии в 2021 году. Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации, разработанной для Саудовской Аравии, с дополнительными модификациями для ВС Индии.

Для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, по согласованию с командованием ВМС США, Lockheed Martin должна была передать для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота. ВМС США получат машины взамен переданных позднее.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Сихок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии. В июле 2020 года стороны подписали контракт на проведение модификации трех MH-60R к конфигурации ВМС Индии.

Первая пара MH-60R "Си Хок" была передана командованию ВМС Индии на военно-морской базе ВМС США "Сан-Диего" (шт.Калифорния) 16 июля 2021 года.