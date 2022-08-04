Шрёдер считает, что Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров

По словам экс-канцлера ФРГ, первым успехом являются договоренности о вывозе зерна с Украины

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию Stern.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров, - отметил Шрёдер. - Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте". При этом он добавил, что Турция оказывает большую поддержку в данном вопросе "так же, как она сейчас очень помогает в переговорах о поставках зерна".

Первым успехом, по словам экс-канцлера ФРГ, являются договоренности о вывозе зерна с Украины. "Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня", - констатировал Шрёдер.

В то же время он заметил, что "реальный вопрос должен заключаться в следующем: хотите ли вы вообще разрешить конфликт?" "Тогда должны быть уступки с обеих сторон. И это большая ошибка, чтобы заранее принижать возможные уступки Украины как "мир, продиктованный Россией", - считает Шрёдер. "То, что я изложил, было бы одним из способов прекращения конфликта. Но вы как частное лицо не можете этого сделать, даже если у вас есть та или иная возможность поделиться некоторыми мыслями с вовлеченными людьми", - продолжил бывший глава правительства Германии.

"Хорошо, что президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган пытался выступить посредником. Но без согласия Вашингтона это не сработает", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.