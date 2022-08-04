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ТАСС

Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

По словам министра иностранных дел РФ, у российско-мьянманских отношений также "есть хороший потенциал в таких сферах, как энергетика, включая ядерную"

НЕЙПЬИДО, 3 августа. /ТАСС/. Роскосмос совместно с мьянманскими партнерами работает над созданием в стране инфраструктуры для дистанционного зондирования Земли. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

"Роскосмос с коллегами из Мьянмы создает здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли", - указал российский министр.

По словам Лаврова, у российско-мьянманских отношений также "есть хороший потенциал в таких сферах, как энергетика, включая ядерную". "Росатом активно работает со своими партнерами по вопросам ядерных технологий, в неэнергетических целях в частности. Традиционные сферы углеводородов: компания "Башнефть" также активно работает здесь с мьянманскими партнерами", - добавил он. 

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