Доступ к ресурсу Госдепа ShareAmerica ограничили из-за фейков о СВО

Медиаплатформа Государственного департамента США распространяет информацию о внешней политике Соединенных Штатов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Медиаплатформа Государственного департамента США ShareAmerica больше недоступна пользователям на территории РФ из-за распространения недостоверной информации о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Роскомнадзоре в ответ на запрос ТАСС.

"Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - пояснили в ведомстве.

Ранее из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете стало известно, что ресурс share.america.gov недоступен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор ограничивает доступ к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

Ресурс ShareAmerica - медиаплатформа Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов Америки, говорится на сайте.