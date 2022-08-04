В ЮВО утвердили места проведения военно-технического форума "Армия-2022"

ЦАМТО, 3 августа. Командование Южного военного округа (ЮВО) утвердило места проведения Военно-технического форума "Армия-2022" в зоне ответственности объединений военного округа.

Военно-технический форум ЮВО состоится на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" 9 субъектов Российской Федерации на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

В Ростовской области мероприятия форума пройдут на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Организатором мероприятий выступит 8-я общевойсковая армия ЮВО совместно с правительством региона.

Данное объединение также организует мероприятия форума в Волгоградской области на территории регионального Парка "Патриот" вблизи населенного пункта Средняя Ахтуба. Конгрессно-выставочные мероприятия в Волгоградской области поддержат местное правительство и муниципалитет.

Командование 49-й общевойсковой армии ЮВО совместно с администрацией субъектов РФ приступило к подготовке мероприятий форума "Армия-2022" в Ставрополе и Краснодаре, в Гудауте на территории парка "Патриот" военной базы в Абхазии.

Объединение ЮВО в Северной Осетии готовится провести мероприятия форума во Владикавказе, на военной базе в Цхинвале Республики Южная Осетия, а также принять участие в статических показах в городе Каспийск, где основным организатором станет Каспийская флотилия.

Также морякам-каспийцам во взаимодействии с правительством Астраханской области предстоит организовать и провести форум в Астрахани, где сегодня базируется одно из соединений флотилии.

Черноморский флот приступил к подготовке мероприятий форума одновременно в трех городах – Севастополе, Симферополе и Новороссийске.

На площадке динамического показа в городе Севастополь предусмотрено проведение 6 эпизодов, демонстрирующих знаковые исторические события города-героя. Военнослужащие приступили к репетициям реконструкции боя, а также спланировано выступление юнармейского отряда и детской демонстрационной команды "Современник".

Активную поддержку военнослужащим армейского корпуса ЮВО, а также Крымской и Новороссийской военно-морских баз, оказывают представители администраций Севастополя, Крыма и Новороссийска.

Также мероприятия военно-технического форума ЮВО состоятся в парке "Патриот" 102-й российской военной базы, расположенной на территории города Гюмри в Армении.

Конгрессно-выставочные мероприятия ЮВО пойдут в период с 19 по 21 августа 2022 года. На площадках статического показа вооружения и военной техники спланировано представить порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.