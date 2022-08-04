Войти
ТАСС

Лавров заявил, что Мьянма занимает взвешенную позицию по украинскому кризису

354
0
0
Флаги России и Мьянмы
Флаги России и Мьянмы.
Источник изображения: МО РФ

По словам главы МИД РФ, Нейпьидо понимает причины ситуации на Украине

НЕЙПЬИДО, 3 августа. /ТАСС/. Нейпьидо занимает взвешенную и ответственную позицию в отношении украинского кризиса и прекрасно понимает, что первопричины сложившейся ситуации заключаются в желании Запада диктовать всем свою волю, пользуясь вседозволенностью в любой точке мира. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

"В том, что касается ситуации на Украине, Мьянма занимает взвешенный, ответственный подход, прекрасно понимая причины того, что сейчас происходит, которые заключаются прежде всего в желании Запада диктовать свою волю всем и вся и пользоваться вседозволенностью в любой точке земного шара", - указал глава российского дипведомства.

Лавров также отметил, что обсудил с коллегой координацию подходов двух стран на международной арене. "Мы тесно взаимодействуем в ООН, в рамках отношений между АСЕАН и Российской Федерацией. И мы сегодня подтвердили нашу высокую оценку тех позиций, которые Мьянма отстаивает на международной арене. Это позиции в пользу уважения Устава ООН, в пользу безусловного уважения принципа суверенного равенства государств", - резюмировал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
20.06.2022
"Цель №1 для поражения". Киев заявил о получении документации Крымского моста
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
16.05.2022
Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки
13.04.2021
Звездные войны XXI века: какое оружие может оказаться в космосе
26.02.2020
«Америка — самый крупный должник в ООН»
22.11.2011
Ядерная боли-головка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:28
  • 1
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»