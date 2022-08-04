Лавров заявил, что Мьянма занимает взвешенную позицию по украинскому кризису

По словам главы МИД РФ, Нейпьидо понимает причины ситуации на Украине

НЕЙПЬИДО, 3 августа. /ТАСС/. Нейпьидо занимает взвешенную и ответственную позицию в отношении украинского кризиса и прекрасно понимает, что первопричины сложившейся ситуации заключаются в желании Запада диктовать всем свою волю, пользуясь вседозволенностью в любой точке мира. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

"В том, что касается ситуации на Украине, Мьянма занимает взвешенный, ответственный подход, прекрасно понимая причины того, что сейчас происходит, которые заключаются прежде всего в желании Запада диктовать свою волю всем и вся и пользоваться вседозволенностью в любой точке земного шара", - указал глава российского дипведомства.

Лавров также отметил, что обсудил с коллегой координацию подходов двух стран на международной арене. "Мы тесно взаимодействуем в ООН, в рамках отношений между АСЕАН и Российской Федерацией. И мы сегодня подтвердили нашу высокую оценку тех позиций, которые Мьянма отстаивает на международной арене. Это позиции в пользу уважения Устава ООН, в пользу безусловного уважения принципа суверенного равенства государств", - резюмировал он.