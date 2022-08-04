МИД РФ: США занимались созданием "IT-армии Украины" для атак на Россию

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. США и их союзники активно применяют информационные технологии в наступательных целях и даже "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад давно освоил применение информационных технологий в военных целях.

"Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", – сказал дипломат.

В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что наиболее активно хакерские атаки на критически важную инфраструктуру РФ осуществляют группировки с Украины, из США и Грузии.

По его словам, всего в противоправных операциях задействованы 22 хакерские группировки, среди которых "IT-army Украины", GhostClan (США), GNG (Грузия) и Squad303 (Польша)

Ранее радио Sputnik сообщило, что хакеры Killnet объявили о планах атаковать оборонную корпорацию США.