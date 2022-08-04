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ТАСС

На Украине применили новейшую снайперскую винтовку "Сталинград"

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TSVL-8
TSVL-8 M1 Сталинград.
Источник изображения: www.lobaevarms.ru

Изделие работало на дистанции до 1,5 км, показав высокую точность

ТАСС, 3 августа. Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 "Сталинград". Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность", - отметил собеседник агентства, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее о применении "Сталинграда" на Украине официально не сообщалось. Оружейник Владислав Лобаев 2 июня рассказал в своем Telegram-канале, что в Донбасс отправилась винтовка TSVL-8 "Сталинград" модификации М1.

Ранее ТАСС сообщал об использовании в ходе спецоперации самой дальнобойной в мире винтовки СВЛК-14С "Сумрак". Отмечалось, что ее применяли российские снайперы под Харьковом и Киевом. Собеседники агентства сообщали о захвате военными в Харьковской области и Луганской народной республике достаточно большого количества украинских снайперских винтовок производства "Укроп" UAR-10, которые они потом успешно применяли против подразделений Вооруженных сил Украины.

О винтовке

TSVL-8 "Сталинград" - модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач. Ее разработала и производит частная оружейная компания Lobaev Arms. Винтовка имеет скелетонную конструкцию, построенную при использовании шасси. Она снабжена складным прикладом для портативности. По данным разработчиков, в базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,6 тыс. м. Длина ствола - 680 мм и 740 мм. Калибр - .338 Lapua Magnum. Емкость магазина - пять патронов. Скорость полета пули - 850 м/с. Общий вес оружия составляет 6,2 кг. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
СВЛК-14С
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