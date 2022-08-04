Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ.

"В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения", - говорится в сообщении.

Летчики также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях в дневное и в ночное время. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.

Учебно-тренировочные полеты прошли в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого. В качестве условного противника выступила одна из подводных лодок проекта "Варшавянка" ТОФ.