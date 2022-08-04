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ТАСС

Космонавты на МКС подготовили российский 3D-принтер к работе

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Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Члены экипажа ждут материал для принтера, который должен быть доставлен на корабле "Союз МС-22" в сентябре

МКС, 3 августа. /ТАСС/. Российский 3D-принтер на МКС, созданный Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (входит в Роскосмос), готов к работе, передает спецкор ТАСС космонавт Олег Артемьев.

По его словам, включение принтера прошло успешно. Также была проведена подготовка к печати. Теперь члены экипажа ждут материал для принтера, который должен быть доставлен на корабле "Союз МС-22" в сентябре. После этого начнутся первые эксперименты по производству деталей в космосе.

Ранее Артемьев сообщал, что сначала космонавты попробуют напечатать простые кубики, а потом подключат студентов, которые в специальной программе нарисуют детали, а чертежи отправят на станцию. Члены экипажа МКС загрузят схемы в 3D-принтер и напечатают их.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне. Первыми эксперименты должны проводить космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев. Полученные образцы 3D-печати будут возвращены на Землю, чтобы специалисты могли проверить характеристики изделий.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства был Александр Мисуркин. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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