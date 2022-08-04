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ТАСС

В МИД РФ заявили, что гибридная война против России чревата ядерным конфликтом

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Игоря Вишневецкого, Россия убеждена в необходимости скорейшего возобновления Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Гибридная война против России чревата ядерным конфликтом, победителей в котором быть не может. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Грубое нарушение принципа равной и неделимой безопасности в результате вредоносной экспансии военного блока стран, претендующих на безраздельное военно-стратегическое и геополитическое доминирование спровоцировало острый кризис в центре Европы", - указал Вишневецкий. По его словам, "против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами".

"Россия неизменно привержена благородной цели по построению мира, свободного от ядерного оружия", - указал Вишневецкий, отметив, что РФ выполняет "в полном объеме свои международные обязательства, в том числе по статье шестой ДНЯО". При этом он подчеркнул, что позитивные наработки, которых удалось достигнуть при участии РФ, "оказались девальвированы курсом США на игнорирование красных линий России в области безопасности". "В складывающейся ситуации как никогда важно сдержанное, ответственное поведение ядерных держав. Российская Федерация твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - подчеркнул Вишневецкий.

Он добавил, что Россия убеждена в необходимости скорейшего возобновления Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе, альтернативы этому документу нет. "Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Альтернативы этой договоренности не существует", - сказал он.

По словам Вишневецкого, Россия решительно отвергает обвинения в "неспровоцированной агрессии" против Украины. "Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие обвинения в наш адрес в "неспровоцированной агрессии" против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса, - сказал дипломат. - В течение восьми лет украинские националисты практически безнаказанно убивали мирных жителей на этой территории и готовили масштабное военное вторжение в фактически отколовшиеся от Украины республики".

"При этом киевские власти, подписав минские договоренности, которые являлись единственным способом принести мир на эту землю, даже не собирались их выполнять, - указал Вишневецкий. - Ситуация на Украине дошла до своего предела. Действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили. Они [действия] будут доведены до своего логического конца". 

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