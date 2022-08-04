В КНДР серийно делают ракеты превосходящие американские ATACMS

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Попытка создать на Украине оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" закончилось провалом. Сейчас появление такого стало совсем невозможным. Теперь командованию ВСУ остается надеяться только на остатки советских "Точек", да еще на то, что американские "партнеры" передадут им MGM-140 ATACMS, способные бить на 300 км.

Эти ракеты можно применять с пусковых установок М142 HIMARS или M270 MLRS. Кроме США такие средства поражения имеются на вооружении Турции, Греции, Румынии, Бахрейна, ОАЭ и Южной Кореи.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Интересно, что ракеты, внешне очень похожие на ATACMS, выпускаются в КНДР. Правда, судя по всему, они даже лучше, чем оригинальные, так как на испытаниях пролетали до 700 км, причем по квазибаллистической траектории.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В результате следившие за испытаниями южнокорейцы просто потеряли их. Такие высокие характеристики позволяют успешно преодолевать современные западные системы ПРО.

Для их запуска разработаны гусеничные и более мобильные полноприводные четырехосные колесные установки. На каждой из них размещены по две ракеты.

По прежнему опыту известно, что находящаяся под санкциями КНДР готова продавать свое ракетное оружие всем противникам США.