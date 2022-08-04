МИД РФ: к утрате Украиной территориальной целостности привели внутренние процессы

Киев не соблюдает обязательства по Будапештским договоренностям, считает начальник отдела Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Александр Трофимов

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних процессов. Об этом заявил во вторник начальник отдела Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, Киев не соблюдает свои обязательства по будапештским договоренностям, "в частности те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине". "Утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим воздействием Запада в попытке оторвать Украину от России, к чему ни Российская Федерация, ни ее обязательства по Будапештскому меморандуму не имеют ни малейшего отношения", - подчеркнул Трофимов.

"Ни в 1994 году, ни впоследствии Россия не брала на себя обязательства признавать госперевороты и принуждать части Украины оставаться в ее составе против воли самого местного населения", - отметил представитель РФ.

По словам Трофимова, высказывания представителей Киева не только ставят под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способны "трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины". "Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал бы целостность режима о нераспространении ядерного оружия и создавал бы неприемлемые риски для международной безопасности", - отметил он.