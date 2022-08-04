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ТАСС

Зеленский: Киев стремится к налаживанию регулярного экспорта из украинских портов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Необходимо соблюдать принципы непрерывности и регулярности, отметил президент Украины

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Украина хочет сделать вывоз зерна из своих портов регулярным и непрерывным. Об этом во вторник заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов. Наша цель сейчас - чтобы была регулярность, чтобы, когда один корабль выходит из порта, были уже и другие суда: и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность - это нужный принцип", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Во вторник к Стамбулу прибыло груженное украинским зерном судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из порта Одессы в понедельник утром.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что последняя подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

27 июля в Стамбуле было объявлено о начале работы Совместного координационного центра по поставкам зерна. 

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