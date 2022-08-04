Минобороны РФ открыло аккредитацию на Международную конференцию по безопасности

Мероприятие будет проходить до 8 августа, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны России открыло аккредитацию представителей СМИ на десятую Московскую конференцию по международной безопасности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства в среду.

"На сайте Министерства обороны Российской Федерации открыта аккредитация для представителей российских и зарубежных средств массовой информации на Х Московскую конференцию по международной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она будет проходить до 8 августа включительно. Чтобы аккредитоваться, нужно заполнить специальную форму, размещенную на сайте Минобороны в разделе "Конференции".

Юбилейная конференция по международной безопасности состоится в Москве 16 августа. В повестке значатся вопросы глобальной безопасности в условиях становления многостороннего мира, региональные аспекты глобальной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и стран Латинской Америки.

"За годы проведения Московская конференция по международной безопасности является авторитетной площадкой для конструктивных дискуссий, ежегодно собирая под своей эгидой более тысячи представителей руководства оборонных ведомств, международных организаций, военных экспертов и политологов", - отметили в департаменте.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.