Ученый из Дании усомнился в санкциях. Киев внес его в черный список

Датский профессор из Ольборга угодил в черный список на Украине

Киев внес профессора Ольборгского университета в черный список деятелей, поддерживающих "российскую трактовку происходящего", за скептицизм в отношении эффективности санкций, пишет DR. По словам самого ученого, его взгляды основаны исключительно на анализе.

Клаус Видебек (Klaus Videbæk), Расмус Юнгерсен (Rasmus Jungersen)

Профессор Ольборгского университета попал в список из 72 человек, которых украинские власти сочли сторонниками российской трактовки конфликта.

Профессор Ли Син имеет китайское происхождение, но последние десять лет работает в Ольборгском университете на кафедре политологии и обществоведения. Ранее он был отмечен наградой "лектор года".

По данным Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности Украины, Ли Син поддерживает российскую версию конфликта и считается "пророссийским" деятелем, поскольку скептически высказывался об эффективности антироссийских санкций, призванных остановить боевые действия.

Это не соответствует действительности, считает Ли Син.

"Никакой я не пророссийский", — говорит он, подчеркивая, что настроен против спецоперации.

В список попали деятели самые разные, включая двух бывших кандидатов в президенты Марин Лен Пен и Эрика Земмура, которых называли "французским ответом Дональду Трампу".

Кроме того, в нем значится сенатор-республиканец Рэнд Пол, единолично выступивший против американского пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Наконец, туда попали несколько ученых вроде американского профессора Джона Миршеймера, который открыто критикует внешнюю политику США — особенно тесные связи Вашингтона с Израилем.

В черный список за участие в видеосеминаре

Всего в списке четыре имени с датскими связями: Ли Син (Li Xing, профессор кафедры политики и общества Ольборгского университета), Йенс Йорген Нильсен (Jens Jørgen Nielsen, автор нескольких книг о России, Украине и Советском Союзе), Ян Эберг (Jan Øberg, доктор социологии, деятель мира и футуролог) и Ульф Сандмарк (Ulf Sandmark, глава Шиллеровского института в Швеции).

По словам Ли Сина, всех их объединяет то, что в конце мая они участвовали в видеосеминаре под эгидой Шиллеровского института.

На семинаре обсуждались альтернативы нынешней архитектуре безопасности: по мнению института, она не способствует миру, а, наоборот, лишь усугубляет напряженность, деля страны на членов НАТО и нечленов.

Ли Син говорит, что конференция не была посвящена конкретно конфликту на Украине, но уверен, что именно она стала главной причиной, почему он и его коллеги угодили в черный список.

Профессор подтвердил, что скептически оценивает эффективность антироссийских санкций, потому что многие страны по-прежнему сильно зависят от российского газа и нефти и могу пострадать сильнее Москвы.

Еще он считает, что решающим фактором, подтолкнувшим Россию к действию, могло стать расширение оборонного альянса НАТО.

Ли Син говорит, что его взгляды основаны исключительно на анализе конфликта и исследованиях — в том числе со стороны коллег со всего мира.

"Это чисто профессиональные соображения", — говорит Ли Син.

Профессор: шаткая позиция

Ли Син считает, что, выставляя напоказ списки тех, кто пытается придать картине больше нюансов, украинские власти действуют антидемократически.

Он считает, что это попытка заставить людей не участвовать в общественной дискуссии или умерить свои взгляды.

Это грубое нарушение академической свободы и свободы слова, считает он.

"Любая критика Украины априори считается пророссийской. Это очень шаткая позиция, — объясняет он. — Когда мы говорим, что конфликт не столь однозначен, мы ни в коем случае не одобряем действия России. … Но мы считаем, что причины конфликта гораздо сложнее, чем принято считать".

Помимо семинара в Шиллеровском институте Ли Син недавно написал статью для South China Morning Post, где попытался объяснить, почему Китай так и не выступил с четким осуждением российской спецоперации.

Одна из причин, по мнению Ли Сина, заключается в том, что в долгосрочной перспективе Пекин сам ощущает угрозу со стороны Запада, и поэтому в том, что его влияние в мире ослабевает, китайское правительство видит не только недостатки.

Опять же, это не попытка защитить Китай, а желание разобраться, отчего они так поступают, подчеркивает он.

"Как ученый, я пытаюсь выяснить о конфликте правду, и дать ей объяснение — только и всего", — говорит Ли Син.

Ректор взял профессора под защиту

В Ольборгском университете считают, что занесение Ли Сина в черный список — не повод сомневаться в его компетентности и ограничивать его выступления.

Поскольку утверждения профессора строятся на научной работе, а не на личном мнении, важно иметь возможность высказаться, считает ректор Пер Микаэль Йохансен (Per Michael Johansen).

"Конфликт на Украине — это ужасная трагедия, но это не повод мешать исследователям делиться результатами профессиональных изысканий", — говорит он.

Пер Микаэль Йохансен говорит, что впервые оказался в ситуации, когда его сотрудник попал в черный список другого государства, и не знает, чем это чревато.

Но если украинцы позвонят, он готов вступиться за сотрудника.

"Ему нужно, чтобы мы ему сказали: пока ты работаешь добросовестно, не нервничай. То есть, доколе ты строго придерживаешься научного метода, мы, университет, тебя поддерживаем, — говорит Пер Микаэль Йохансен. — Если поступит запрос от украинских властей, я, конечно, с ними поговорю. У них могут быть свои взгляды на исследования нашего университета".

— Принимаете ли вы меры, чтобы так или иначе дистанцироваться от этого черного списка?

— Нет, сейчас в этом нет необходимости. Как я уже говорил, если к нам обратятся украинские власти, мы это обсудим — их конкретные взгляды и почему они решили занести наших исследователей в черный список.

— Какие еще шаги вы собираетесь еще предпринять? Будете ли вы уделять Ли Сину особое внимание?

— Едва ли это потребуется. Повторюсь, пока человек работает добросовестно и высказывается на научной основе, делиться результатами исследований с общественностью — не только право, но и обязанность.

Мы связались с украинскими властями, чтобы выяснить, почему профессор Ольборгского университета Ли Син оказался в черном списке и каковы будут последствия, однако ответа на наш запрос так и не получили.