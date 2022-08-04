Россия достойно ответила США. Ее оружию нет равных

Атомную подлодку "Белгород", использующуюся для переноса атомных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", официально приняли в состав ВМФ России

Россия объявила о передаче военно-морскому флоту атомной подлодки "Белгород". Это является важным шагом Москвы в противостоянии Вашингтону, пишет "Жэньминь жибао". Именно США и их ядерная политика подталкивают Россию к укреплению военного потенциала для сдерживания и противодействия.

Ядерная политика США стимулирует Россию укреплять свой потенциал сдерживания и противодействия

В начале июля атомная подводная лодка "Белгород" была официально передана Военно-морскому флоту России. Подлодку спустили на воду в апреле 2019 года в качестве первого носителя российских атомных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Изначально передача планировалась в 2020 году, но была задержана из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на то, что в последние годы Россия и Соединенные Штаты в целом сократили масштабы своего ядерного вооружения в соответствии с положениями нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), обе стороны все же продолжают модернизировать ядерное оружие. Только теперь это происходит не за счет количества, а за счет качества.

Отказ от старого и развитие нового ядерного оружия

В последние несколько лет США предприняли ряд шагов по модернизации ядерного оружия: была значительно улучшена система ядерного командования, управления и связи, ускорены исследования и разработки бомбардировщиков дальнего действия B-21, закуплены подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия". Кроме того, НАТО во главе с Америкой продолжили развертывать противоракетные системы вокруг границ России, сжимая ее стратегическое пространство. В целях противодействия Соединенным Штатам и НАТО, а также защиты национальной безопасности и интересов, неизбежным выбором для России стало развитие асимметричных сил.

В связи с этим принятие на вооружение атомной подводной лодки "Белгород" является важным шагом Москвы в противостоянии Вашингтону. Подводная лодка имеет длину около 184 метров и водоизмещение 30 тысяч тонн. Это одна из крупнейших атомных подводных лодок в мире. "Белгород" способен нести на борту атомные беспилотные подводные аппараты "Посейдон", по виду напоминающие торпеды, а также ядерные боеголовки. Кроме того, он может самостоятельно рассчитать оптимальный маршрут для поражения цели. По масштабам поражения "Посейдон" сравнится с межконтинентальными ракетами, чего достаточно для уничтожения крупных прибрежных городов, военно-морских баз и авианосных групп. Подводный беспилотный подводный аппарат оснащен ядерным двигателем, благодаря чему может двигаться под водой со скоростью 200 километров в час, что намного превышает скорость всех существующих в мире торпед.

В ответ на преимущества Америки в области ядерного оружия космического базирования и систем противоракетной обороны Россия в последние годы увеличивала капиталовложения в инновации в области технологий ядерного оружия для того, чтобы обеспечить асимметричные преимущества. Например, стратегическая ракета "Авангард", разработанная Россией, имеет скорость полета более 20 Махов, благодаря чему может достигать цели с любого направления и на разных высотах, а также эффективно обходить системы противоракетной обороны противника.

Кроме того, Россия также провела корректировку и оптимизацию структуры ядерных сил в соответствии с изменениями внешних угроз и текущей обстановки государственной мощи. Исходя из сохранения доминирующего положения ядерных сил наземного базирования, Россия постоянно увеличивает долю морских стратегических ядерных сил, сохраняя при этом устойчивое развитие ядерных сил воздушного базирования. Сообщается, что к 2050 году страна увеличит долю морских стратегических ядерных сил в рамках "ядерной триады" до 70%.

"Ядерная игра" продолжает набирать обороты

Стремление России к асимметричным преимуществам в области ядерных сил неотделимо от трансформации ядерной стратегии США. После окончания холодной войны вслед за глубокими изменениями в ситуации международной безопасности гонка ядерных вооружений Америки и России также подверглась корректировкам. Внимание стран было направлено на ядерное разоружение, контроль над ядерным оружием и противодействие его распространению.

Однако в последние годы Соединенные Штаты вновь окунулись в менталитет времен холодной войны и "переключились на режим" противостояния великих держав. На основании этого Америка скорректировала политику в отношении ядерного оружия. Она не только вышла из договоров о контроле над вооружениями, таких как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, но и предложила сохранить число и повысить качество ядерных боеголовок, а также сосредоточилась на разработке новых ядерных боеголовок и средств их доставки. США громогласно демонстрировали свою реальную ядерную мощь и давали четкие устрашающие сигналы посредством регулярных проверок боевой готовности, военных учений и испытательных пусков стратегических крылатых ракет.

Столкнувшись с давлением Соединенных Штатов, Россия также сделала своим приоритетным направлением развитие стратегических ядерных сил и сфокусировалась на разработке ядерного оружия, способного прорвать американские системы противоракетной обороны. Кроме того, она уделила внимание расширению потенциала сдерживания и дальнейшей разработки неядерных стратегических вооружений, а также оружия двойного назначения. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" и крылатая ракета наземного базирования "Искандер", разработанные и развернутые в последние годы, могут нести тактические ядерные боеголовки, что вызывает опасения у Вашингтона.

Игра, развернутая Америкой и Россией вокруг ядерных сил, демонстрирует постоянную смену доминирующих игроков и набирает обороты, что не только повышает сложность контроля кризиса, но и создает для обеих сторон серьезные недоразумения и неправильные суждения.

Контроль над ядерными вооружениями сопряжен со множеством трудностей

На долю США и России приходится более 90% мирового ядерного оружия. Ядерное разоружение в обеих странах всегда играл решающую роль в международной ситуации контроля над вооружениями. Однако в последние годы на этот процесс было оказано серьезное влияние: Америка вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Единственным крупным договором о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

После прихода к власти Джо Байдена США не только не стали выполнять свое политическое обязательство по содействию замедления гонки ядерных вооружений, но и продолжили реализацию плана администрации Дональда Трампа по инвестированию около 1,2 триллиона долларов в модернизацию ядерного арсенала в ближайшие 30 лет. Согласно бюджетной заявке США на 2022 финансовый год, запрос бюджета на проекты модернизации ядерных вооружений достигает 27,7 миллиарда долларов. В ответ на это Россия, которая всегда считала ядерное оружие символом статуса великой державы, ускорила модернизацию своей "ядерной триады". Ожидается, что к концу этого года доля обновленного вооружения в российских ракетных войсках стратегического назначения превысит 86%.

В настоящее время перед двумя странами стоят трудности по достижению консенсуса в отношении подписания нового договора о контроле над ядерными вооружениями. Во-первых, существует ряд структурных противоречий между Соединенными Штатами и Россией в области геополитики, прав человека, кибербезопасности и других сферах. Администрация Байдена рассматривает Россию как "главного противника" и занимает жесткую позицию по отношению к ней. В такой атмосфере страны непременно столкнутся со множеством трудностей в процессе переговоров по контролю над ядерными вооружениями.

Во-вторых, у Америки и России есть очевидные разногласия по этому вопросу. Например, Москва выступает за то, чтобы в диалоге по стратегической безопасности речь шла о противоракетной обороне, поскольку стратегические вооружения наступательного и оборонительного характера неразделимы, а США решительно отказываются вводить ограничения на развитие систем противоракетной обороны. Она выступает за запрет размещения оружия в космическом пространстве, а также за запрет применения или угрозы применения силы против космических объектов, но Америка не желает ограничивать военизацию космического пространства в рамках договора. Соединенные Штаты хотят решить вопрос тактического ядерного оружия и считают, что Россия обладает асимметричным преимуществом в этом вопросе, но та отвечает отказом. Учитывая лидирующие позиции России в области гиперзвукового оружия, Америка также желает включить в новый договор и его. У России всегда было множество опасений по поводу систем противоракетной обороны, развернутых Соединенными Штатами в Восточной Европе, поэтому она хочет включить в новый договор положения, ограничивающие развертывание данных систем.

Можно предсказать, что из-за отсутствия стратегического взаимного доверия между США и Россией существуют очевидные различия в позициях государств по вопросу контроля над вооружениями, ввиду чего перспективы последующего диалога и переговоров между двумя сторонами по этому вопросу не являются оптимистичными. Для того чтобы поддерживать глобальную безопасность и стабильность, необходима искренность обеих сторон, в особенности Соединенных Штатов.

Автор: Е Синь (叶欣)