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РИА Новости

В Китае заявили, что не применят ядерное оружие первыми

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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине.
Источник изображения: © РИА Новости / Анна Раткогло

МОСКВА, 2 августа/ Радио Sputnik. Китай ни при каких обстоятельствах не применит первым ядерное оружие, заявил глава Департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг на обзорной конференции ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия.

Фу Цонг отметил, что Пекин сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не намерен соревноваться с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.

"Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым", – цитирует его РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, при каких условиях США могут применить ядерное оружие.

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Страны
Китай
США
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
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