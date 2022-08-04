В Китае заявили, что не применят ядерное оружие первыми

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине.

МОСКВА, 2 августа/ Радио Sputnik. Китай ни при каких обстоятельствах не применит первым ядерное оружие, заявил глава Департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг на обзорной конференции ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия.

Фу Цонг отметил, что Пекин сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не намерен соревноваться с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.

"Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым", – цитирует его РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, при каких условиях США могут применить ядерное оружие.