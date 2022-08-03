Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси – чье упорное желание посетить непризнанный Тайвань поставило Вашингтон и Пекин на грань прямого военного конфликта – благополучно прибыла в столицу острова Тайбэй. Во вторник американский самолет Boeing С-40С (военная версия "Боинга-737") с Пелоси на борту приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань. "Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии", – говорится в заявлении спикера Палаты представителей. В это же время поступили сообщения, что тайваньская полиция разогнала митинг протеста против прибытия третьего лица США.

"Через 15 минут посмотрим кто "великая держава": США или Китай", – незадолго до успешного приземления Пелоси заметил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как американский борт все-таки сел в Тайбэе, китайские власти (которые считают Тайвань мятежной частью КНР и грозили военным ответом в случае прибытия Пелоси) ограничились выражением решительного осуждения по поводу нарушения суверенитета КНР.

"Сам факт, что китайцы не смогли заставить американцев отказаться от этой провокации, означает дипломатическое поражение Поднебесной", – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Отметим также, что сама Пелоси в своем заявлении подчеркнула, что ее визит (который стал прямым оскорблением Пекина) "никоим образом не противоречит политике Соединенных Штатов". Действительно, демарш 82-летней главы Палаты представителей можно расценить как выражение общей позиции правящей Демократической партии.

"В 1997 году спикер той же самой Палаты представителей Ньют Гингрич посещал Тайвань. Но он был республиканец и устроил он тогда эту акцию, чтобы досадить президенту-демократу Биллу Клинтону. Теперь другое дело: Пелоси принадлежит к той же партии, что и президент Джо Байден, – пояснил эксперт-американист Борис Межуев. – На официальном уровне американская политика "одного Китая" не изменится, но в общем-то и республиканцы, и демократы – обе партии – нацелены на независимость Тайваня, на признание его дипломатической субъектности".

При этом следует признать: до самого последнего момента первый с 1997 года визит главы Палаты представителей оставался под вопросом. Тайваньская часть восточноазиатского турне Пелоси (которое началось в Сингапуре и завершится в Японии, при том, что Тайвань в планах был не обозначен) напоминала боевую операцию, за которой в прямом эфире следили миллионы людей по всему миру. Портал Flightradar, который отслеживает перемещение самолетов, за это время не раз "падал".

Boeing С-40С с позывным SPAR19 (до последнего было неясно – летит ли на нем Пелоси) покинул в понедельник столицу Малайзии Куала-Лумпур, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север. Во вторник около 17.00 по московскому времени борт вошел с востока, со стороны Тихого океана, в зону действия ПВО Тайваня. Ранее с американской базы на Окинаве были подняты восемь истребителей F-15 и пять самолетов-заправщиков ВВС США, сообщила японская NHK. Тайваньская "Цзыю шибао" передавала: аэропорт столицы острова снял маскировочные чехлы с зенитных пушек калибром 35 мм, развернутых рядом со взлетно-посадочной полосой.

Тем временем Пекин закрыл воздушное пространство Тайваньского пролива для гражданских самолетов. В воздушном пространстве над проливом курсировали истребители Су-35 ВВС НОАК, сообщило Центральное телевидение Китая. Тайваньские СМИ сообщили о выходе в море и направлении к району пролива двух авианосцев ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По данным тайбэйской газеты "Чжунго шибао", авианосцы флота КНР "Ляонин" (бывший советский авианесущий крейсер "Варяг") и "Шаньдун" вышли соответственно с севера – из порта Циндао и с юга – из порта Санья на острове Хайнань. Напомним, что ранее в район Тайваня выдвинулась американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Китайская демонстрация силы не ограничивалась проходом боевых кораблей. Подразделения Южного военного округа НОАК, в чью зону ответственности входит Южно-Китайское море, были приведены в состояние высокой готовности, сообщила лондонская Financial Times со ссылкой на военных чиновников в Пекине и Тайбэе. Напомним, что в самом узком месте КНР и остров Тайвань разделяет всего 81 километр.

В прибрежных районах ближайшей к Тайваню китайской провинции Фуцзянь развернуты два десятка пусковых установок комплексов ПВО "Хунци-22" ("Красное знамя – 22"). Это аналоги российских С-300, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов. Зона поражения системы – до 170 километров.

Там же, в провинции Фуцзянь, замечен эшелон с пусковыми установками баллистических ракет средней дальности "Дунфэн-16" (DF-16), сообщает "Российская газета". Дальность полета этой ракеты – от 800 до тысячи километров. Теоретически три маневрирующие боеголовки DF-16 могут нести как фугасный, так и ядерный и термоядерный заряды. Как ранее сообщал телеканал "Звезда", по оценке военных специалистов, DF-16 представляют особую угрозу именно для Тайваня. "Дунфэн-16" способен прорвать противоракетную оборону острова, которую обеспечивают американские комплексы MIM-104 Patriot PAC-3.

Как отмечает научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, если бы Китай применил все упомянутые вооружения для удара по Тайваню, это означало бы ответный американский удар по Китаю и начало большой войны. Еще до приземления Пелоси можно было ожидать, что – как и в случае с визитом Ньютона Гингрича в 1997 году – сейчас Пекин ограничится только словесными заявлениями в адрес США, указывает эксперт-китаист.

"Заранее было понятно, что сбивать самолет никто не станет, устраивать внезапную войну против острова – тоже", – указывает Бордачев. Но, как отмечает эксперт, не сумев предотвратить прибытие Пелоси, Пекин потерпел дипломатическое поражение. "В 1970-х годах Соединенные Штаты, когда устанавливали дипломатические отношения с КНР, обязались не поддерживать аналогичные отношения с Тайванем", – в свою очередь напоминает Лукин.

Теперь же налицо прямая поддержка Тайбэя со стороны представительницы правящей в Вашингтоне Демпартии, что можно расценить и как позицию администрации Джо Байдена.

Если бы китайцам удалось каким-то образом отпугнуть самолет с Пелоси от острова, Америку ожидали бы репутационные потери – стало бы ясно, что Вашингтон поддался на шантаж Пекина, отмечает Межуев. "Но Пелоси благополучно приземлилась – и для Китая это пощечина. Вторую щеку председатель Китая Си Цзиньпин подставлять не будет", – полагает эксперт-американист. Межуев прогнозирует:

"Думаю, с этого момента военная машина, нацеленная на Тайвань, будет неуклонно готовиться. Силовая акция против острова может состояться уже в этом году".

"Возможно, Си Цзиньпин выступит вскоре с каким-то обращением, в котором объявит курс на жесткое противоборство с Вашингтоном по тайваньскому вопросу. Теперь уже никто не убедит Китай в том, что США готовы вести с ним диалог. И заодно никто уже не убедит Китай действовать против России", – уверен Межуев.

"С этого момента начинается холодная война между Китаем и США, что поставит перед выбором и другие страны, которые, в общем-то, и не хотели бы выбирать между ними", – считает американист. "Человечество в целом от этого только проиграет – речь идет о новой холодной войне, сопоставимой с тем, что была у Советского Союза с Америкой", – сетует американист.

Бордачев также уверен, что Пекин не смирится с оскорблением со стороны США. "Тот факт, что Пекин получил порцию унижения, вряд ли сильно сейчас повлияет на его репутацию среди соседей по Азии. Но для китайцев это станет важным уроком. Усилится понимание, с кем они имеют дело и насколько реально ограничены пока их возможности защищать свои интересы, не прибегая к силе. Отношения Китая и США станут хуже. Сделан очередной шаг к масштабному военному конфликту между этими странами", – полагает аналитик.

Та концентрация китайских военных сил, которую можно было наблюдать накануне и во время полета Пелоси в Тайбэй, лишь нарастает. Во вторник вечером стало известно, что Восточная зона командования НОАК начнет серию военных операций около Тайваня. Они включают боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытание ракеты с неядерной боевой частью, передает РИА "Новости". Стрельбы начнутся уже во вторник. Под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня, Пекин может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, сказал агентству военный эксперт Алексей Леонков.

Алена Задорожная, Дарья Волкова, Рафаэль Фахрутдинов