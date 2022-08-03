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ТАСС

Шойгу обсудил с коллегой из Азербайджана вопросы региональной безопасности

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Стороны также обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

В конце марта Минобороны России сообщало о телефонных переговорах Шойгу с Гасановым. Тогда главы оборонных ведомств обсуждали пути стабилизации обострившейся обстановки в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения. 

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Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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