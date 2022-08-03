Шойгу обсудил с коллегой из Азербайджана вопросы региональной безопасности

Стороны также обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

В конце марта Минобороны России сообщало о телефонных переговорах Шойгу с Гасановым. Тогда главы оборонных ведомств обсуждали пути стабилизации обострившейся обстановки в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения.