Балтфлот провел учения с ракетными комплексами С-400

На них отработали действия личного состава по отражению авианалета условного противника

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Учения с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" зенитно-ракетного полка соединения ПВО Балтийского флота прошли в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота. На них отработаны действия личного состава по отражению авианалета условного противника, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В ходе практической части учений расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30СМ2 новейшей модификации авиасоединения морской авиации флота", - рассказали в пресс-службе.

После получения сигнала о самолетах-нарушителях воздушного пространства военнослужащие провели развертывание С-400, а также осуществили поиск, классификацию и сопровождение учебных целей.

"Расчеты ЗРС С-400 выполнили учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника, по данным объективного контроля действий личного состава, были уничтожены", - отметили в пресс-службе, уточнив, что в учениях было задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.