Китайское командование заявило о начале «военных операций» с ракетными стрельбами у берегов Тайваня

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Китайское восточное военное командование заявило о начале «военных операций» у берегов Тайваня. Связывают проведение этих «военных операций», а именно такой термин используют в НОАК, с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, что Пелоси прибыла в Тайбэй в 17:45 по московскому времени. Там её встретили министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и «высший представитель США» (фактически – генеральный консул или даже посол) Сандра Оудкирк.

Китайское военное командование анонсирует проведение «неядерных ракетных пусков» у побережья Тайваня, в том числе и с восточной стороны острова. Для этого будут задействованы боевые корабли военно-морских сил НОАК (Народной-освободительной армии Китая).

На этом фоне сама Пелоси заявила, что «не нарушала суверенитет Китая» и добавила, что её визит в Тайбэй «является актом поддержки 23 миллионов местных жителей в их борьбе за демократические ценности».

Пелоси:

Народ Тайваня сделал выбор, который перед ним стоял. Из самодержавия и демократии он выбрал демократию.

После этого спича третье лицо в иерархии США и её «свита» отправились в отель, где для американской делегации был зарезервирован целый этаж – 48 номеров.

В то же время ситуация остаётся крайне напряжённой. Если войска КНР начинают маневры с ракетными стрельбами по периметру Тайваня, то самолёт Пелоси может и не улететь в назначенное время. А делегация США анонсировала отлёт из Тайбэя на 17:00 мск завтрашнего дня.