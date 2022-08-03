Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2A4

ЦАМТО, 2 августа. Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard 2A4, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Министерство обороны страны готовится поставить на Украину 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. Отмечалось, что техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах.

"Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", – приводит слова министра агентство Servimedia.

М.Роблес заявила, что 3 августа посетит посольство Украины, чтобы узнать, как Мадрид может продолжать оказывать поддержку Киеву, особенно перед наступлением зимы, которая обещает быть "очень трудной".