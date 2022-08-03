В США захотели тратить на Европу меньше сил

Почему я не буду голосовать за принятие Швеции и Финляндии в НАТО

США не должны подвергать риску своих солдат в Европе, допуская при этом бесконтрольный рост мощи Китая, заявил американский сенатор Джош Хоули. Он выступил против принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Вскоре Сенат США будет голосовать по вопросу о принятии Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно условиям Североатлантического договора, это означает, что Соединенные Штаты будут обязаны защищать обе страны в случае военного нападения. Я намерен голосовать против.

Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, чтобы предотвратить дальнейшее российское наступление в Европе. Это вполне понятно, учитывая их местоположение и необходимость обеспечения собственной безопасности. Но главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике. И когда дело доходит до китайского империализма, американский народ должен знать правду: Соединенные Штаты не готовы к сопротивлению ему. Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только усугубит эту проблему и сделает Америку менее защищенной.

Китай принял политику доминирования над своими соседями и принуждения свободных стран к выполнению своих приказов. Коммунистическая партия Китая стремится к сильному контролю над Азией и Тихоокеанским регионом. И она стремится к превосходству над Соединенными Штатами, чтобы диктовать нам наши условия торговли, отнимать у американцев рабочие места, ослабить нашу экономику и сделать нас зависимыми от Пекина. Если Китай не остановить, то он обретет такую мощь. Он поглотит Тайвань, расширит использование рабского труда, усилит свои глобальные кампании цензуры и репрессий и заставит Соединенные Штаты выпрашивать у него доступ к мировой экономике. Даже администрация Байдена признает, что Китай сейчас представляет для нас самую большую угрозу.

Противостояние этой угрозе заставляет нас сделать трудный выбор. Как признается в Стратегиях национальной обороны США на 2018 и 2022 годы, Соединенные Штаты не могут победить Китай и Россию в двух крупных войнах одновременно. И в Азии мы не там, где мы должны быть. В настоящее время США не готовы отразить китайскую военную агрессию в Тихом океане. Наши силы не размещены так, как они должны быть размещены. И у нас нет там необходимого оружия и военной техники, не в последнюю очередь потому, что мы слишком долго отвлекались на деятельность по созданию "новых государств" на Ближнем Востоке и на унаследованные нами из прошлого обязательства в Европе. Перед лицом этой суровой реальности мы должны сделать выбор. Мы должны делать меньше в Европе (и в других местах), чтобы отдать приоритет Китаю и Азии.

Чтобы меня правильно поняли, я за то, что Америка не должна отказываться от НАТО. Но пришло время нашим европейским союзникам делать больше. В частности, они должны взять на себя основную ответственность за оборону Европы с помощью обычных вооружений, вкладывая больше средств в свои собственные вооруженные силы. Еще в 2006 году государства-члены НАТО обязывались тратить не менее 2% своего ВВП на национальную оборону. Но эти расходы должны быть выше. Соединенные Штаты тратят на оборону гораздо больше. Однако многие члены НАТО до сих пор не выполнили даже это минимальное обязательство.

И это касается не только интересов США. Это ведь также и вопрос самосохранения для наших союзников. Если государства-члены НАТО не будут готовы защищать себя, они рискуют оказаться в серьезной опасности, когда силы США будут выведены из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион в случае возникновения там кризисной ситуации. Теперь каждая европейская страна должна понести необходимые расходы, чтобы подготовиться к новой среде угроз или рисковать худшим.

Что касается Швеции и Финляндии, то обе они обе являются странами с развитой экономикой и боеспособными вооруженными силами. Но они еще не взяли на себя политические обязательства, соответствующие их геостратегическому положению. Швеция не тратит 2% своего ВВП на оборону и не будет тратить больше в ближайшие годы. А Финляндия, хотя и объявила о единовременном увеличении военных расходов, не внесла ясности, сохранятся ли они на этом уровне в будущем. А ведь в случае возможного конфликта в Европе вооруженные силы США почти наверняка будут задействованы для защиты обеих этих стран.

И даже в условиях отсутствия вооруженного конфликта расширение НАТО почти наверняка означало бы увеличение численности американских войск в Европе на длительный срок, размещения там большего количества военной техники и рост потока наших долларов — в ущерб нашим потребностям в области безопасности в Азии, не говоря уже о наших нуждах у нас дома, в Америке.

Ресурсы США далеко не безграничны. Мы уже тратим почти триллион долларов в год на оборону. И наша войска сейчас уже разбросаны по всему миру. Пока у нас еще есть время, Соединенные Штаты должны уделить первоочередное внимание оборонным ресурсам, направленным на Китай. До тех пор, пока наши европейские союзники не возьмут на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной национальной обороны, мы не должны подвергать риску жизни американцев в Европе, допуская бесконтрольный рост мощи Китая.

На протяжении десятилетий НАТО являлась оплотом против воинствующего Советского Союза, защищая западный мир и блокируя экспансию коммунизма на запад. Но спустя более чем три десятилетия после распада СССР геополитический ландшафт в мире сильно изменился. Россия по-прежнему представляет собой угрозу, но коммунистическая партия Китая является угрозой значительно более серьезной. И по-настоящему стратегическая внешняя политика США — это та, которая ориентируется на стратегические интересы нашей страны сейчас, а не на мир, существовавший много лет назад. И эта политика должна принять нынешние реальности и обеспечить нашу готовность к ним.

Автор: Джош Хоули (Josh Hawley) — сенатор США от штата Миссури.