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ТАСС

Зеленский обсудил по телефону с генсеком НАТО поставки оружия Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Украинский лидер отметил важность получения от альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону поставки тяжелого вооружения из стран - членов альянса на Украину. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе украинского лидера.

"Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран - членов НАТО. <...> Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность получения <...> от альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на мадридском саммите НАТО (прошедшем 28-30 июня 2022 года - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, распространенном офисом президента.

Как сообщили в Киеве, Столтенберг приветствовал заключение соглашения о запуске экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправку из Одессы первого судна с зерном. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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