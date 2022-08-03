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ТАСС

На "Армии-2022" планируют подписать 36 госконтрактов на сумму свыше 522 млрд рублей

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Армия-2021
Армия-2021.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, желание посетить форум уже выразили "порядка 50 иностранных оборонных ведомств"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022", который состоится в середине августа, планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на сумму, превышающую 522 млрд рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 миллиарда рублей. Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, "на сегодняшний день желание посетить форум выразили порядка 50 иностранных оборонных ведомств".

"Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сообщил Шойгу.

Он отметил, что "впервые посетители смогут увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения". 

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