В России оценили вероятность противостояния авианосцев Китая и США

В ближайшие дни «битвы авианосцев» США и Китая ждать не стоит, однако в будущем конфронтации в регионе, судя по всему, не избежать. Такое мнение высказал в интервью газете «Взгляд» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.

Специалист акцентировал внимание на том, что Пекин осознает, что его авианосцы слабее американских, однако, по его мнению, «войны в этом регионе, кажется, уже не избежать». Кашин уверен, что открытое противостояние — вопрос времени.

«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства», — предположил собеседник издания, отметив, что реакция Китая не заставит себя ждать. Эксперт считает, что после окончания визита политика Пекин может провести военные учения в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам, как это было в середине 1990-х.

Говоря о неизбежности серьезной эскалации в регионе, Кашин высказал мнение, что «вопрос решится в течение трех-четырех лет». «При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», — уточнил эксперт, утверждая, что КНР способен вести подводную войну и может воспользоваться береговой авиацией, корабельными ракетами берегового базирования, а также технической разведкой.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон открестился от ответственности за поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам журналистки Кристины Уилки, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси на Тайвань. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 2 августа в очередной раз подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.