Войти
Lenta.ru

В России оценили вероятность противостояния авианосцев Китая и США

571
0
0
Новый китайский авианосец
Новый китайский авианосец.
Источник изображения: wb/WinWordW

В ближайшие дни «битвы авианосцев» США и Китая ждать не стоит, однако в будущем конфронтации в регионе, судя по всему, не избежать. Такое мнение высказал в интервью газете «Взгляд» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.

Специалист акцентировал внимание на том, что Пекин осознает, что его авианосцы слабее американских, однако, по его мнению, «войны в этом регионе, кажется, уже не избежать». Кашин уверен, что открытое противостояние — вопрос времени.

«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства», — предположил собеседник издания, отметив, что реакция Китая не заставит себя ждать. Эксперт считает, что после окончания визита политика Пекин может провести военные учения в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам, как это было в середине 1990-х.

Говоря о неизбежности серьезной эскалации в регионе, Кашин высказал мнение, что «вопрос решится в течение трех-четырех лет». «При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», — уточнил эксперт, утверждая, что КНР способен вести подводную войну и может воспользоваться береговой авиацией, корабельными ракетами берегового базирования, а также технической разведкой.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон открестился от ответственности за поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам журналистки Кристины Уилки, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси на Тайвань. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 2 августа в очередной раз подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Проекты
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
17.03.2022
США грозит опасность: Китай подобрался совсем близко
15.10.2021
Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США
13.01.2021
We Are The Mighty (США): американские авианосцы все еще господствуют на море, но Россия с Китаем намерены это изменить
07.01.2020
Как китайский военный флот соперничает с Россией
20.06.2016
Стратегический партнер России
28.10.2010
«Тридцать шесть стратагем» Китая
03.04.2007
Эксперты: Юго-Восточная Азия может стать центром новой гонки вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2