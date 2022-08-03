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РИА Новости

США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Депутат Госдумы Белик: США превратили Украину в военный полигон у границ России

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. США превратили Украину фактически в военный полигон для испытания своего оружия у границ России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в интервью Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном.

"Американцы фактически превратили Украину в военный полигон для испытания своего оружия в непосредственной близости у границ Российской Федерации", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, американцы целенаправленно поставляют Украине свое оружие, чтобы прощупать боеспособность Вооруженных сил РФ и эффективность российской системы противовоздушной обороны, которая сейчас стоит на защите ДНР, ЛНР, а также освобожденных территорий.

"Сегодня наша армия защищает не только освобожденные территории, но и наши города от современного оружия НАТО. Мы получаем бесценные уроки и опыт, который нельзя получить ни в одной военной академии", - подчеркнул депутат.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Россия
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