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Российская газета

Боевые машины десанта БМД-4М и самоходки 2С9 "Нона-С": какую технику используют подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции

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БМД-4М
В бой идет боевая машина десанта БМД-4М, суммарная огневая мощь которой сокрушительна.
Источник изображения: РИА Новости

В специальной военной операции подразделения ВДВ действуют активно и в высшей степени грамотно. Десантники, конечно, летают и с парашютами прыгают. Но основной театр их военных действий - земля. И на суше они ни в чем не уступают классическим мотострелкам.

На вооружении "голубых беретов" находятся самые различные образцы бронетехники, отличающейся мобильностью, мощным вооружением и хорошей защитой.

Первая бронированная боевая машина десанта БМД-1 стала поступать в ВДВ в 1979 году. Сейчас мобильную основу десанта составляет техника совершенно нового уровня. Их общая база - БМД-4М, на которой создано несколько типов машин. Все они плавающие, высокомобильные, хорошо вооруженные и защищенные. Их общая отличительная особенность - гидропневматическая подвеска, позволяющая машине подниматься и опускаться на 40 см, а также обеспечивающая хорошую плавность хода по проселкам даже на большой скорости.

На вооружении ВДВ лучшие образцы бронетехники, например, боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортер БТР-МДМ, самоходное орудие "Нона-С"

БМД-4М имеет отделение на пять десантников, обладает мощной и разнообразной системой вооружения. Она включает: 100-мм нарезное орудие 2А70, которое одновременно является пусковой установкой для управляемых ракет, 30-мм автоматическую пушку 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Боекомплект состоит из 34 неуправляемых 100-мм снарядов и четырех противотанковых управляемых по лазерному лучу ракет того же калибра. Боезапас 30-мм пушки 500 снарядов - осколочно-фугасных и бронебойных.

Бронетранспортер БТР-МДМ не имеет внушительного вооружения, зато он более функционален.

БТР-МДМ обслуживается всего двумя членами экипажа, перевозит 13 десантников с полным вооружением. Бронетранспортер имеет большое количество люков, позволяющих десанту и экипажу быстро садиться в машину и покидать ее в любых условиях.

Над тремя передними сиденьями (в центре водительское, слева от него командирское, справа резервное) - три отдельных люка классической круглой формы. Еще два, прямоугольные, расположены над сиденьями для десанта и открываются вверх и вбок. Плюс кормовой люк, самый широкий, который может использоваться на ходу как бронированный щиток: он открывается вперед-вверх, и под его прикрытием десант может вести огонь из личного оружия.

Ключевым достоинством БТР-МДМ специалисты выделяют многофункциональность. Конструкция бронетранспортера позволяет в короткие сроки переоборудовать его в зависимости от конкретных требований.

Он может перевозить десант, быть защищенной санитарной или инженерной машиной, выполнять функции командирской машины.

Совершенно уникальна самоходная установка 2С9 "Нона-С". Она вооружена 120-мм нарезным орудием, которое одновременно является пушкой, гаубицей и минометом. Кроме штатных российских снарядов "Нона-С" может использовать все типы мин для гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120-мм из арсеналов НАТО. "Нона" полностью оправдала свое название - аббревиатуру слов: новое орудие наземной артиллерии.

Десантники активно используют в своих интересах дроны-камикадзе "Куб-БЛА" и "Ланцет". В Сети уже немало видеокадров их грамотного применения. Также они используют различные квадрокоптеры для ведения разведки.

Недавно минобороны опубликовало видеокадры, на которых запечатлено боевое применение десантниками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Уточнялось, что перед использованием "Корнета" был запущен беспилотник. С его помощью удалось определить замаскированные огневые позиции бронетехники ВСУ. После чего спрятанные танки были с хирургической точностью уничтожены.

Во вторник, 2 августа, страна отмечает День ВДВ. От всей души и с наилучшими пожеланиями поздравляем всех десантников, особенно тех, кто участвует в специальной военной операции.

Сергей Птичкин

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Продукция
2А42
БМД-1
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Корнет
Нона-С
Проекты
NATO
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