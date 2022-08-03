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Российская газета

"Хаймарсизацию" назвали угрозой для ВСУ

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: US SOCEUR / Flickr.com

Получение реактивных систем залпового огня "Хаймарс" (HIMARS) заставило вооруженные силы Украины практически полностью изменить концепцию ведения боевых действий, что грозит увеличением потерь среди личного состава. Такое мнение высказал автор еженедельника "Звезда" Владимир Ераносян.

По его словам, эти РСЗО уже усилили уничтожение живой силы ВСУ, поскольку к каждому расчету придается оцепление - рота или даже батальон плохо подготовленной пехоты, которая и гибнет вместе с основной целью. При этом по канонам военной науки артиллерийские дивизионы за счет огневой мощи должны усиливать пехотные соединения. На Украине же, отмечает автор, НАТО предложило противоречащую здравому смыслу концепцию использования РСЗО. К "Хаймарсам" прикрепляют многочисленную охрану по всему периметру, что сопряжено с необходимостью увеличивать численность личного состава.

- Создается отличная мишень из живой силы в районе развертывания боевой единицы, что уже наглядно показывают поражения высокоточным оружием западных образцов САУ и гаубиц. При попадании наших ракет уничтожается не только техника, целыми взводами и ротами ложатся бойцы, - пишет Ераносян.

Чаще всего погибшими оказываются "территориалы", которых заставляют окапываться в близости от шоссе, так как "Хаймарсы" передвигаются на колесном шасси. Бойцов также используют для погрузки и замены картриджей с реактивными снарядами в связи с нехваткой специализированного грузового транспорта, в частности, транспортно-заряжающих машин.

Стрельбу из РСЗО курируют инструкторы НАТО, к каждому из которых также приставляют охрану. Сопровождение требуется и группам телевизионщиков, снимающих видео для отчета.

- При этом и социум, и что важно, вооруженные силы, убеждают в том, что это неуязвимые "монстры", которые могут безнаказанно перемещаться по шоссе, маскируясь под фуры, мгновенно развертываться, наносить удар, сворачиваться в считанные секунды и менять диспозицию, - отмечает обозреватель.

Попытки убедить в огневой мощи и эффективности легко опровергаются кадрами уничтожения и поражения личного состава. Как, например, совсем недавний пример из района села Любимовка в Днепропетровской области. Точным ударом по складу боеприпасов ВКС России уничтожили более 100 ракет к американской РСЗО, а вместе с ними обслуживающий персонал, технических специалистов и иностранных наемников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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