Один из конкурсов Армейских международных игр впервые пройдет в Венесуэле

Игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Впервые один из конкурсов Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств, состоится на Американском континенте - в Венесуэле, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Продолжается подготовка восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В них примут участие более 270 команд из 37 стран, в том числе из двух новых - Нигера и Руанды. Впервые один из конкурсов игр - "Снайперский рубеж" - состоится на Американском континенте, в Венесуэле", - сказал Шойгу.

По его словам, "традиционно в парке "Патриот" будут работать "Клуб болельщиков" и музей Армейских международных игр, демонстрироваться образцы трофейной и передовой российской военной техники".

При этом Шойгу подчеркнул, что все международные мероприятия, которые проводит российское военное ведомство, "доказали свою практическую пользу". "Все они, безусловно, способствуют расширению возможностей военного и военно-технического сотрудничества, поддержанию диалога с нашими иностранными партнерами по широкому кругу вопросов", - подчеркнул министр обороны РФ.