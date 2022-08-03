Войти
ТАСС

Один из конкурсов Армейских международных игр впервые пройдет в Венесуэле

580
0
0
Военнослужащие Венесуэлы
Военнослужащие Венесуэлы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Впервые один из конкурсов Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств, состоится на Американском континенте - в Венесуэле, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Продолжается подготовка восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В них примут участие более 270 команд из 37 стран, в том числе из двух новых - Нигера и Руанды. Впервые один из конкурсов игр - "Снайперский рубеж" - состоится на Американском континенте, в Венесуэле", - сказал Шойгу.

По его словам, "традиционно в парке "Патриот" будут работать "Клуб болельщиков" и музей Армейских международных игр, демонстрироваться образцы трофейной и передовой российской военной техники".

При этом Шойгу подчеркнул, что все международные мероприятия, которые проводит российское военное ведомство, "доказали свою практическую пользу". "Все они, безусловно, способствуют расширению возможностей военного и военно-технического сотрудничества, поддержанию диалога с нашими иностранными партнерами по широкому кругу вопросов", - подчеркнул министр обороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Нигер
Россия
Руанда
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.08.2022
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
03.08.2022
Министр обороны России о специальной военной операции на территории Украины
08.07.2022
Участники АрМИ-2022 провели заключительную, третью международную планирующую конференцию
02.09.2020
«Оборонка» обороне
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2