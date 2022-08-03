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Газета.ru

«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»

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Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА "Новости"

Экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак рассказал о реформе Воздушно-десантных войск

В России сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сейчас они находятся в стадии реформирования. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась, как будут выглядеть ВДВ в будущем.

Опыт локальных конфликтов последних лет показал, что ВДВ испытают потребность в более тяжелом вооружении, с большей мощностью и бронированием.

«Вопрос о вооружении у десантников назрел давно, еще со времен Афганистана и чеченских кампаний. Практически вся боевая техника десантных войск была ориентирована на возможность ее десантирования парашютным способом, где вес играл значение в ущерб бронированию и калибру. Боевая машина десанта весит около семи тонн, а боевая машина пехоты в два раза больше, свыше тринадцати тонн, что делает БМП более защищенной в бою. Максимальный калибр артиллерийских установок ВДВ ограничен 122-мм, в то время как армейская артиллерия располагает орудиями калибра 152-мм, которые более дальнобойны и результативны», - рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак.

Генерал напомнил, что во время войны в Афганистане (1979-1989 годы) десантные части - 103-я дивизия и 345-й полк - использовали сухопутные БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80. Десантникам передавались танки Т-64, реактивные установки залпового огня «Град», САУ «Гвоздика», «Акация» и «Пион». Это оружие позволяло эффективно поддерживать боевые операции в горах и в пустынной местности, обеспечивать мощную огневую поддержку.

После завершения афганской кампании ВДВ опять вернулись к использованию боевой техники, позволяющей использовать ее для десантирования, но проигрывающей в мощности.

«Собственно преобразования в ВДВ уже начались несколько лет назад, десантные войска становятся в большей степени аэромобильными, парашютные десанты используются разве что в ходе учений. ВДВ укрепляют именно тяжелыми вооружениями, танки уже не экзотика, равно как и крупнокалиберная артиллерия. Усиливается именно потенциал десантных дивизий, которые по численности сопоставимы с сухопутными, но проигрывают по технике. Парашютный способ десантирования отойдет на задний план и будет прерогативой спецподразделений для разведки и диверсионных действий», - сообщил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сейчас в составе ВДВ имеются две воздушно-десантные и две десантно-штурмовые дивизии, четыре десантно-штурмовые бригады, отдельная бригада спецназначения, ещё ряд вспомогательных и учебных частей.

«Самолетов военно-транспортной авиации, способных к десантированию парашютистов ВДВ. немного. В составе ВКС насчитывается около 120 Ил-76 (еще около ста находится на консервации). Если вспомнить учения 2021 года в Крыму, когда было десантировано почти 2,5 тысяч человек, где с самолетов совершили массовые прыжки десантники, то в них было задействовано 40-45 военно-транспортных самолетов. Если собрать в воздушную группировку все Ил-76, их хватит на десантирование двух парашютно-десантных полков со штатным комплектом вооружения и военной техники. Последующая высадка десанта, с возвратом самолетов на аэродромы базирования, может быть проблематичной из-за воздействия авиации и средств ПВО противника в районе боевых действий. В большинстве случаев десанту парашют, по большому счету, больше не нужен. Это теперь лишний предмет», - считает член Коллеги Военных экспертов Сергей Белоусов.

Эксперт обратил внимание, что в наиболее известной 82-й десантной дивизии США парашютные прыжки проводятся крайне редко. Из известного - американские солдаты участвовали в высадке десанта в Афганистане в 2018 году. Но это была не оперативно-тактическая операция, а действия группы разведки численностью в несколько десятков человек. В большинстве случаев американские десантники действуют как усиленные штурмовые пехотные части.

Генерал Шпак, в свою очередь, считает, что «было бы целесообразным оставить в составе ВДВ по одному парашютно-десантному полку на дивизию».

«Именно на случай применения десантирования парашютным способом, если такой потребуется в боевой обстановке.

Остальные части нужно «утяжелить» техникой, добавить, как планировалось, собственную военно-транспортную авиацию, расширить состав вертолетных эскадрилий, что будет соответствовать требованиям оперативного реагирования и статусу резерва главнокомандующего.

От себя добавлю - при этом парашютную подготовку необходимо сохранить для всех без исключения военнослужащих ВДВ, без этого десант - не десант», - заключил Шпак.

Виктор Сокирко

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Афганистан
Россия
США
Продукция
2С3 Акация
БМП-1
БМП-2
БТР-80
Гвоздика
Град РСЗО
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3 комментария
№1
03.08.2022 04:17
Цитата, q
Вопрос о вооружении у десантников назрел давно, еще со времен Афганистана и чеченских кампаний. Практически вся боевая техника десантных войск была ориентирована на возможность ее десантирования парашютным способом, где вес играл значение в ущерб бронированию и калибру.

А может всё-таки назрел вопрос по изменению тактики применения ВДВ?
ВДВ следует использовать в качестве высоко мобильных сил для проведения специальных разведывательно-диверсионных операций.
К 5-6 парашютно-десантным полкам/бригадам должны быть сформированы ещё 5-6 вертолетно-десантных полков/бригад.

Техника и вооружения ВДВ должны быть высокомобильными (перевозимыми на транспортных самолётах и вертолетах).

Чего по настоящему не хватает ВС РФ, а точнее сухопутным войскам так это ещё  15-20 механизированных дивизий, вооружённых современными тяжёлыми вооружениями, танками, САУ, РСЗО....
Война на Украине показала ошибочность нынешней теории создания миниатюрной мобильной армии.
В России с её огромной территорией и слабо развитой транспортной сетью должно быть практически две боеготовые самодостаточные армии способные вести боевые действия на два фронта, одна армия в Европейской части, вторая за Уралом.

Все попытки компенсировать недостаток тяжёлых пехотных дивизий за счёт вооружения танками и САУ подразделений ВДВ приведёт к тому, что мы лишимся мобильных сил для специальных операций , но достаточно серьезного усиления сухопутных войск так и не получим.

Хватит заниматься скрещиванием ежа и ужа, каждый род и вид вооружённых сил должен заниматься своим делом и если в армии не хватает тяжёлых пехотных дивизий с танками и крупнокалиберной артиллерией их и нужно формировать, а не пытаться  из мобильных сил сотворить две-три тяжёлые штурмовые дивизии и пытаться ими "заткнуть"  все дырки на линии фронта....
0
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№2
03.08.2022 09:55
Цитата, штурм сообщ. №1
Война на Украине показала ошибочность нынешней теории создания миниатюрной мобильной армии.

Война на Украине показала, что очковтирательство вместо дела, это тупиковый путь хоть в какой парадигме.
0
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№3
03.08.2022 16:21
Цитата, штурм сообщ. №1
Война на Украине показала ошибочность нынешней теории создания миниатюрной мобильной армии.

Война на Украине показала, что в российской армии катастрофически мало современных вооружений, что пришлось компенсировать людьми и их здоровьем, жизнями. Если бы можно было одновременно задействовать тысячу или даже несколько тысяч БПЛА "Альтиус-РУ" (каждый с комплексом самообороны а-ля "Витебск"), так чтобы вся эта толпа одновременно всегда весела в воздухе и вела как разведку, так и сама атаковала, так и выдавала целеуказания для снарядов "Краснополь", "Китолов", мин "Грань", дронов-камикадзе" Ланцет", "Куб", ракет, ЛМУР, "Гермес" и прочих и не исключительно люди управляли бы каждым БПЛА, но ещё и ИИ. Аналогично по земле в бой шли бы массово танки (с КАЗ) с ИИ и дистанционным управлением, то зачем огромные армии? Была бы на вооружении вся техника нового поколения, включая бронетехнику, а не чуть модернизированная советская, то и с экипажами внутри её эффективность была бы в разы выше, но Шойгу саботировал новинки. Со спутниковой разведкой беда - слишком мало спутников и ТТХ у них видимо так себе , ДРЛО А-100 никак не допилят. Пуск с HIMARS должны сразу видеть и наводить в них "Гермесы" или "Краснополи", ещё что-то.

Небольшую армию и выдрессировать проще (на полигонах типа в Мулино, на тренажёрах и каждый день), все были бы как спецназ в своём деле. А массовость должны обеспечивать роботы. Патрулировать улицы, выявлять диверсантов - тоже они. Понаставить на всех углах камеры (в том числе скрытые) с ИИ с распознованием лиц и не только лиц (занести всех местных в базу, а их не очень много, и сравнивать), какие-то турели с ИИ и дистанционным управлением, ездящие, летающие роботы, объединённые в одну сеть, обменивающиеся информацией в реальном времени.
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