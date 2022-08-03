Турецкий БЛА "Анка-S" лидирует в тендере Минобороны Малайзии

ЦАМТО, 2 августа. Вероятнее всего, Минобороны Малайзии выберет средневысотный БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Анка-S" (Anka-S) компании Turkish Aerospace Industries (TAI) в рамках объявленного в 2020 году тендера.

Данную информацию подтвердили ресурсу Defence Security Asia неназванные отраслевые источники, отметив, что недавно предприятие TAI в Анкаре посетил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.

Издание считает, что официальное объявление Министерство обороны Малайзии сделает в ближайшее время. Другой вариант – военное ведомство дождется очередной выставки LIMA и объявит о заключении контракта в ходе ее проведения.

Как напоминает издание, командующий ВВС Малайзии генерал-лейтенант Асгар Хан бин Гориман Хан ранее заявил, что группа специалистов ВВС еще в декабре прошлого года завершила техническую оценку БЛА класса MALE, включенных в окончательный список тендера. Отчеты с оценкой трех типов БЛА были представлены в закупочную комиссию Минобороны 12 января 2022 года, 17 марта 2022 года и 28 апреля 2022 года, соответственно. На данный момент ожидается решение оборонного ведомства относительно победителя тендера.

Три комплекта БЛА класса MALE планируется приобрести в рамках 12-го Малазийского плана (2021-2025 гг.), еще три – на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.).

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии опубликовало объявления о проведении международных тендеров в рамках проектов приобретения двух морских патрульных самолетов (MPA) и трех комплексов средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета (класс MALE) в августе 2020 года. Объявления были размещены в двух местных средствах массовой информации, NST и Berita Harian.

В объявлениях указывалось, что местные участники обоих тендеров должны иметь доверенность от производителя оригинального оборудования (OEM) или поставщика / интегратора систем для покупки тендерной документации.

Тендерная документация на морские патрульные самолеты была доступна для приобретения до 1 сентября 2020 года, а БЛА класса MALE – до 3 сентября 2020 года в тендерном отделе Министерства обороны Малайзии. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере на поставку самолетов был назначен на 3 декабря 2020 года, БЛА – 26 ноября 2020 года.

К началу проведения тендера по закупке БЛА класса MALE сообщалось, что в нем примут участие, как минимум, три типа аппаратов: MQ-9B "Си Гардиан" американской компании General Atomics, "Анка-S" турецкой Turkish Aerospace Industries и "Винг Лунг 2" китайской AVIC. Все три претендента приняли участие в выставке LIMA-2019. Американский БЛА выполнил демонстрационный полет, оставшиеся два аппарата были представлены в статической экспозиции.

Отмечалось, что БЛА MQ-9 "Предейтор" является самым дорогим в конкурсе аппаратом с заявленной стоимостью в 20 млн. долл. за единицу. Таким образом, стоимость комплекта из трех БЛА версии "Си Гардиан", вероятно, составит около 100 млн. долл., включая наземную станцию управления, обучение операторов, поставку запасных частей и техническое обеспечение.

Стоимость "Винг Лунг 1" составляет около 3 млн. долл. Версия "Винг Лунг 2" будет несколько дороже. По оценке, стоимость комплекта составит около 30 млн. долл.

Стоимость турецкого комплекта БЛА "Анка", по всей видимости, была значительно ниже американского предложения, однако выше китайского.

На выставке LIMA-2019 в виде модели также демонстрировался БЛА "Фалько" итальянской группы Leonardo. Однако неизвестно, рассматривался ли он в качестве потенциального кандидата.

Разведывательно-ударный БЛА "Анка" разработан в Турции в 2013 году, был испытан в боевых условиях. БЛА имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, способен нести полезную нагрузку массой до 350 кг. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тыс. м. Размах крыла составляет 17,5 м при длине около 8 м.