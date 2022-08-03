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ЦАМТО

"Росэлектроника" разрабатывает электронные компоненты для сверхмощных коллайдеров

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Коллайдер ВЭПП-2000
Сотрудники научного центра во время технических работ на коллайдере ВЭПП-2000 в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера в Новосибирске.
Источник изображения: Александр Кряжев / РИА Новости

ЦАМТО, 2 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках программы импортозамещения разрабатывает линейку ферритовых приборов – электронных компонентов для усилительной техники.

Устройства могут применяться в сверхмощных коллайдерах, строительство которых запланировано в Сарове, Новосибирске и на Дальнем Востоке.

Узкополосные циркуляторы высокого уровня мощности на базе ферритов, разработкой которых занимается НИИ "Феррит-Домен" (входит в "Росэлектронику"), имеют широкий спектр применения. Компоненты могут использоваться в оборудовании для цифрового телевидения, промышленных установках генерации плазмы, а также в ядерной энергетике для исследования элементарных частиц, термоядерного синтеза и разработок перспективных ускорителей в научных и медицинских целях.

"Новая разработка холдинга "Росэлектроника" является востребованным электронным компонентом для усилительного оборудования различного типа, в том числе в составе уникальных научных установок класса "мегасайенс". В России сегодня ведется активная работа по созданию таких сверхмощных коллайдеров, и ферритовые приборы Ростеха могут помочь в решении этой задачи. В настоящее время идет этап разработки опытных образцов и проведение предварительных испытаний. Старт серийного производства узкополосных циркуляторов запланирован на третий квартал 2023 года", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Ферритовые циркуляторы будут производиться в форм-факторе Drop-In. Это позволит максимально эффективно интегрировать их в архитектуру радиоэлектронной аппаратуры, которая сегодня все чаще создается на базе твердотельной техники вместо электровакуумной.

"Научные и производственные ресурсы предприятия позволяют оперативно развернуть производство новых изделий из собственной компонентной базы для встраивания в сложившиеся рыночные условия. По нашим маркетинговым исследованиям, объем потребления разрабатываемых ферритовых циркуляторов на отечественном рынке в перспективном промышленном форм-факторе типа Drop-In составит свыше 200 млн. руб. в год", – сообщил генеральный директор НИИ "Феррит-Домен" Максим Каваев.

Работа проводится при поддержке Минпромторга России в рамках программы импортозамещения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт холдинга "Росэлектроника".

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