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Министр обороны России о специальной военной операции на территории Украины

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 2 августа 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в тематической повестке дня, Министр обороны поздравил воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск, а затем рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.

В частности, он напомнил, что после взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под контроль ВС РФ перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС с проектной мощностью 3600 МВт.

Российские Вооружённые Силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобождённых районах от средств воздушного нападения противника.

Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолёта, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей.

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона", - заявил Сергей Шойгу.

Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, 5 пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Гарпун", а также 6 пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня "Хаймарс". Также за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и "ЭнЛо" [NLAW], 125 переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

Далее министр остановился на участии российских военнослужащих в работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых районах и населённых пунктах ДНР, ЛНР и Украины. "Всего, - сказал он, - проведено около 1400 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50500 тонн грузов гуманитарной помощи".

Кроме того, на освобождённых территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру. В кратчайшие сроки построен водовод общей протяжённостью около 90 км. Он обеспечивает подачу воды до 50 тыс. кубометров для жителей Донецка и прилегающих районов. Ведётся строительство ещё двух водоводов на 60 км для населения ДНР и ЛНР.

В плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Среди них - 12 жилых домов более чем на 1000 квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом", - сказал Сергей Шойгу.

В связи с этим Министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс. К участию в нём приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран. В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество.

Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

Он будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности нашего вооружения и военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.

На сегодняшний день желание посетить Форум выразили порядка 50 иностранных оборонных ведомств. Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Впервые посетители смогут увидеть дистанционно управляемые модули и оснащённые ими образцы вооружения.

Планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд рублей. Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Глава военного ведомства напомнил, что в этом году Форум впервые пройдёт одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира. Это будет юбилейная, десятая конференция. На неё приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109 государств. В повестку включены наиболее острые темы глобальной и региональной безопасности.

Продолжается подготовка Восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В них примут участие более 270 команд из 37 стран, в том числе из двух новых - Нигера и Руанды. Впервые один из конкурсов Игр - "Снайперский рубеж" - состоится на американском континенте, в Венесуэле.

Традиционно в парке "Патриот" будут работать Клуб болельщиков и музей Армейских международных игр, демонстрироваться образцы трофейной и передовой российской военной техники.

Министр подчеркнул, что перечисленные международные мероприятия доказали свою практическую пользу. "Все они, - сказал он, - безусловно, способствуют расширению взаимодействия, возможностей военно-технического сотрудничества, поддержанию диалога с нашими иностранными партнёрами по широкому кругу вопросов".

В заключение совещания Сергей Шойгу предложил рассмотреть, как идёт реализация движимого военного имущества, не имеющего перспектив применения в Вооружённых Силах. Он отметил, что решение этой задачи позволяет снизить затраты на содержание и охрану такого имущества и при этом пополнить доходную часть федерального бюджета. Так, начиная с 2021 года реализовано более двухсот тысяч тонн металлолома, 112 тысяч автомобильных шин и иного имущества на общую сумму более 6,5 млрд рублей. Министр предложил обсудить, как сделать эту работу ещё более эффективной.

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