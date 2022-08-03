Saab приступила к переговорам по поставке второй партии истребителей F-39 "Грипен E/F" ВВС Бразилии

ЦАМТО, 2 августа. Шведская компания Saab и Военно-воздушные силы Бразилии приступили к переговорам по приобретению второй партии из 26 многоцелевых истребителей F-39 "Грипен E/F".

Как сообщает Defensa.com, об этом заявил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании в первом полугодии.

В ходе конференции М.Йоханссон сообщил о приобретении четырех дополнительных истребителей "Грипен E" по опциону к базовому контракту 2014 года. Таким образом, в сумме общий заказ ВВС Бразилии на данный момент составляет 40 ед. в первой партии (36+4 ед.). Это позволит гарантировать, что снятие с вооружения устаревших боевых самолетов не приведет к потере боеспособности бразильских ВВС.

Тема закупки второй партии истребителей F-39 "Грипен E/F" уже была затронута командующим ВВС Бразилии генерал-лейтенантом Карлосом де Алмейда Баптиста Жуниором в апреле в рамках церемонии празднования Дня истребительной авиации на авиабазе "Санта-Крус" (Рио-де-Жанейро). Тогда же президент страны Жаир Болсонару одобрил подписание изменения к основному контракту, предусматривающего приобретение четырех дополнительных F-39 "Грипен".

С апреля также появилась информация о некоторых изменениях, касающихся проекта. Главным из них было решение о сборке двухместных истребителей "Грипен F" в Швеции. Это позволит произвести больше одноместных самолетов в Бразилии (количество не указано), удешевив процесс.

Ожидается, что в этом году в Бразилию будут отправлены еще два истребителя. Процедура доставки должна быть таким же, как и с предыдущими двумя: прибытие по морю в порт Итажаи-Навегантис в Санта-Катарине, перевозка по суше в местный аэропорт и, после серии испытаний, вылет в Гавиан-Пейшоту.

В ходе конференции М.Йоханссон также сообщил о "многообещающих перспективах" по увеличению количества клиентов "Грипен" в Латинской Америке, основываясь на бразильском опыте (потенциально следующим покупателем шведского самолета может стать Колумбия).

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуги обслуживания и обучения. При этом 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

В рамках бразильской программы Saab отвечает за постройку 13 самолетов "Грипен E" в Швеции, еще 8 будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии (это предполагал изначально утвержденный план).

Первый "Грипен E", представлявший собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB 4100), в сентябре 2020 года был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

В ноябре 2021 года Saab продемонстрировала первые 6 серийных самолетов "Грипен E" и объявила, что приступила к их передаче ВВС Бразилии и Швеции. Четыре истребителя предназначались для ВВС Бразилии, два – для ВВС Швеции. Предполагалось, что первые четыре "Грипен E" будут отправлены в Бразилию в первом полугодии 2022 года. Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была доставлена в порт Навегантис (шт.Санта-Катарина) на борту грузового судна 1 апреля. Летные испытания этих истребителей начались 6 апреля. Вторая пара прибудет в Бразилию позднее.

Планируется, что первые истребители "Грипен" останутся в GFTC до тех пор, пока самолет не получит военный сертификат типа. Затем они будут переданы в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).