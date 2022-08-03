Посол России не исключил усиления военно-технического партнерства с Сербией

ЦАМТО, 2 августа. РФ не исключает никакого варианта развития событий, в том числе усиления военно-технического партнерства с Сербией. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Конечно, мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более, если наложить происходящее в Сербии, в Косово и вокруг него и на Балканах в целом, в общий геополитический контекст крупных глобальных изменений. Поэтому здесь все больше понимают: что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии – это принципиальная позиция. Тут абсолютно, если не сказать 100% населения, конечно, против вступления Сербии в НАТО", – заявил он в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, возможна ли такая политическая ситуация, когда Белград напрямую обратится к РФ за военной помощью и появятся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.

При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах. "У нас продолжается военно-техническое сотрудничество и в результате этого сотрудничества, благоприятных условий, качества того, что поставляется, конечно, положение Сербии в рамках Балканского региона, может быть даже и пошире, в военном и военно-политическом плане гораздо сильнее. Это очень важная помощь", – добавил он.

"Не будь этого, может быть, провоцирование было бы еще более наглым, и мы не знаем, как бы ситуация выглядела в настоящее время. Военный фактор и тот уровень модернизации армии, благодаря нашему сотрудничеству, конечно, учитывается. Это сдерживающий западников и косоваров фактор", – подчеркнул посол.