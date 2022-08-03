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РИА Новости

Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня – этим спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

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