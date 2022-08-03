Войти
РИА Новости

Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"

549
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран",- сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество, сообщил министр. По его словам, "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

Конгресс, сообщил Шойгу, будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "Армия", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности российского вооружения, военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.08.2021
Минобороны РФ начало подготовку курсантов к эксплуатации ракеты "Сармат"
12.11.2020
Россия усилит оперативные возможности флота за счет базы в Судане - адмирал
25.04.2018
Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии
25.04.2018
Шойгу: РФ рассчитывает на поддержку членов ШОС в восстановлении Сирии как единой страны
05.06.2014
Шойгу сократит «Оборонсервис» вдвое
06.01.2014
Небо на двоих
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2