Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран",- сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество, сообщил министр. По его словам, "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

Конгресс, сообщил Шойгу, будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "Армия", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности российского вооружения, военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.