Норвегия передала ВС Украины бронемашины LMV "Линс"

ЦАМТО, 2 августа. Минобороны Норвегии 29 июля объявило о передаче ВС Украины 14 бронированных патрульных машин LAV-3 ("Линс") производства компании Iveco, часть из которых применялась норвежскими подразделениями в Афганистане.

Необходимые ВСУ бронемашины поставляются в дополнение к другой ранее переданной Норвегией военной технике, включая артиллерийские системы, переносные зенитные ракетные комплексы и бронетранспортеры.

По заявлению министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, в настоящее время норвежское правительство оценивает, каким образом может оказать дальнейшую поддержку Украине.

Компания Iveco разработала ББМ LMV "Линс" в 1990-х гг., а первые бронемашины были выпущены в 2001 году. LMV представляет собой 7,5-тонную тактическую ББМ с колесной формулой 4x4, предназначенную для перевозки 5 человек. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 190 л.с., интегрированным с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, может развивать скорость до 110 км/ч, запас хода – до 500 км. Машины приняты на вооружение ВС многих стран мира, включая Албанию, Австрию, Бельгию, Бразилию, Норвегию, Хорватию, Чехию, Словакию, Россию, Италию и Испанию.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Норвегии разместили заказ на поставку первой партии из 25 машин LMV в марте 2006 года, став четвертым государством, которое приобрело данную технику. Позднее были приобретены дополнительные бронемашины. После выполнения в 2018 году последнего контракта общее число поставленных ВС Норвегии бронемашин LMV выросло до 170 ед. ББМ применяются ВС Норвегии в зарубежных операциях.