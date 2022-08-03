Войти
ТАСС

"Ъ": Минюст разъяснил судьям отличие между мнением и утверждением о спецоперации

580
0
0
Здание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ.
Источник изображения: Владимир Гердо/ТАСС

По данным издания, в методических пособиях поясняется, что "утверждение о факте" касательно действий Вооруженных сил РФ относится к статье о "распространении заведомо ложной информации", а "негативное мнение" о действиях армии - к статье о дискредитации армии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило для следователей и судей два методических пособия, в которых поясняется, что "утверждение о факте" касательно действий Вооруженных сил РФ относится к статье о "распространении заведомо ложной информации", а "негативное мнение" о действиях армии - к статье о дискредитации армии. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копии пособий Минюста.

Уточняется, что копии пособий изданию предоставил старший партнер проекта "Сетевые свободы", адвокат Станислав Селезнев. В частности, первый документ поясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ. Второй документ посвящен "комплексной психолого-лингвистической экспертизе" материалов о "публичной дискредитации использования" вооруженных сил. Как отмечает Селезнев, обе методички уже разосланы во все региональные управления Минюста.

Как поясняется в методичке, если "информация подается в виде утверждения о фактах и событиях", то это "позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность". При этом авторы пособия указывают, что в качестве объекта экспертизы выступает "сообщение", которое может быть исследовано "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации". В частности, они подчеркивают, что "за пределы специальных знаний эксперта-лингвиста выходят решение вопросов, связанных с установлением заведомо ложной информации, квалификация информации как фейка, выявление признаков фейковой информации, а также проверка информации на соответствие действительности". Основной задачей экспертизы является установление способа подачи содержащейся в материале информации".

Составители пояснений уточняют, что если человек высказал не утверждение, а "мнение" или же дал "оценку" о факте использования ВС России, то речь идет о "дискредитации". В данном случае объектом экспертизы также является "сообщение", однако задачей становится "установление типа экстремистского значения, выраженного в материале". Минюст предлагает три типа использования таких экстремистских значений: дискредитация использования ВС РФ, дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан и побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ. Как уточняет ведомство, под дискредитацией следует понимать умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета. "В материалах должно содержаться обсуждение целей использования ВС России, что является обоснованием их негативной оценки, тем самым должно иметь место побуждение к мнению, то есть убеждение адресата в правильности такой оценки", - говорится в тексте.

Новая статья

Согласно принятому закону, УК РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.02.2016
Главы военных ведомств РФ и САР подвели итоги операции ВКС России в Сирии
05.10.2015
Космические войска России получат более 30 новинок вооружений
19.06.2015
Подводный робот от ОПК ориентируется на глубине без помощи ГЛОНАСС
19.12.2013
«Рособоронэкспорт», «Авиакор» и Elettronica S.p.A. подписали пакет соглашений о сотрудничестве по оснащению самолетов Ан-140
30.07.2013
Российские военные активизировались на суше, на море и в воздухе
06.03.2013
Нужен и после отставки
28.11.2011
Лондон отказался предоставлять Москве информацию о вооружениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2