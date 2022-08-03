"Ъ": Минюст разъяснил судьям отличие между мнением и утверждением о спецоперации

По данным издания, в методических пособиях поясняется, что "утверждение о факте" касательно действий Вооруженных сил РФ относится к статье о "распространении заведомо ложной информации", а "негативное мнение" о действиях армии - к статье о дискредитации армии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило для следователей и судей два методических пособия, в которых поясняется, что "утверждение о факте" касательно действий Вооруженных сил РФ относится к статье о "распространении заведомо ложной информации", а "негативное мнение" о действиях армии - к статье о дискредитации армии. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копии пособий Минюста.

Уточняется, что копии пособий изданию предоставил старший партнер проекта "Сетевые свободы", адвокат Станислав Селезнев. В частности, первый документ поясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании ВС РФ. Второй документ посвящен "комплексной психолого-лингвистической экспертизе" материалов о "публичной дискредитации использования" вооруженных сил. Как отмечает Селезнев, обе методички уже разосланы во все региональные управления Минюста.

Как поясняется в методичке, если "информация подается в виде утверждения о фактах и событиях", то это "позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность". При этом авторы пособия указывают, что в качестве объекта экспертизы выступает "сообщение", которое может быть исследовано "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации". В частности, они подчеркивают, что "за пределы специальных знаний эксперта-лингвиста выходят решение вопросов, связанных с установлением заведомо ложной информации, квалификация информации как фейка, выявление признаков фейковой информации, а также проверка информации на соответствие действительности". Основной задачей экспертизы является установление способа подачи содержащейся в материале информации".

Составители пояснений уточняют, что если человек высказал не утверждение, а "мнение" или же дал "оценку" о факте использования ВС России, то речь идет о "дискредитации". В данном случае объектом экспертизы также является "сообщение", однако задачей становится "установление типа экстремистского значения, выраженного в материале". Минюст предлагает три типа использования таких экстремистских значений: дискредитация использования ВС РФ, дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан и побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ. Как уточняет ведомство, под дискредитацией следует понимать умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета. "В материалах должно содержаться обсуждение целей использования ВС России, что является обоснованием их негативной оценки, тем самым должно иметь место побуждение к мнению, то есть убеждение адресата в правильности такой оценки", - говорится в тексте.

Новая статья

Согласно принятому закону, УК РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.