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Спутник «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов

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Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения на космодроме "Плесецк" в Архангельской области
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения на космодроме "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Космический аппарат «Космос-2558» внесли в каталог космических объектов. Военный спутник запустили 1 августа с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает ТАСС.

«Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение космический аппарат "Космос-2558" Минобороны России, выведенный на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 1 августа, и внесли информацию о новом космическом объекте в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП)» — отметили в сообщении.

Главный каталог космических объектов содержит информацию о каждом объекте и предназначен для долговременного хранения информации о космических объектах на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. Также в каталоге содержится информация об орбитах объектов, которая позволяет прогнозировать их движение.

В понедельник, 1 августа, ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, который разработали для Минобороны России.

В июле боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России провел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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