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31 июля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новую военно-морскую доктрину страны. Ключевыми пунктами доктрины являются увеличение инвестиций в развитие Военно-морского флота, инфраструктуры Крайнего Севера, а также укрепление российского военно-морского присутствия в Арктике.

Главным соперником России в доктрине провозглашаются США, которые претендуют на доминирование в Мировом океане. Путин подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в Мировом океане «любой ценой», что предполагает и использование Военно-морского флота при необходимости.

Польское издание O2.pl взяло интервью у командора (капитана 1-го ранга) Веслава Годзевича. По мнению военного эксперта, российская арктическая политика в ближайшие годы претерпит серьезные изменения. Сейчас Россия активно инвестирует в Арктический регион. Например, реализуются энергетические проекты, разведываются новые месторождения нефти. Однако защита маршрутов и нефтяного терминала предполагает наличие сильного флота, поэтому Россия и собирается развивать ВМФ, включая подводный флот.

Как напоминает Годзевич, до конца года Тихоокеанский флот ВМФ России должен получить две новые атомные подводные лодки. Некоторые польские эксперты, впрочем, сомневаются в реализуемости всех целей и задач новой военно-морской доктрины России. Например, доктор наук Михал Пекарски из Института международных исследований Вроцлавского университета утверждает, что пока нет оснований считать доктрину реализуемой.

По мнению Пекарски, сам факт публикации доктрины в открытых источниках является пропагандистским шагом. Он называет это очередным доказательством претензий России на статус сверхдержавы. Однако последствия введенных Западом антироссийских санкций, считает эксперт, ставят перспективы реализации военно-морской доктрины под большой вопрос.

Невдомек польскому аналитику, что Россия – страна уникальная, способная как птица Феникс восстанавливаться из самых жесточайших передряг, возрождаться и вновь обретать мощь. Польша не такая, и поэтому судит другие страны по себе, хотя это именно Варшаве остается лишь мечтать о былом масштабе Речи Посполитой без всяких шансов на его возвращение.

Далее польский эксперт начинает привычную демагогию, обвиняя Россию в агрессивности, стремлении доминировать за счет демонстрации силы. С этой целью, по мнению экспертов, Россия и поднимает вопрос о суверенитете над Арктикой. Так, командор Годзевич приводит в качестве примера стремления России к доминированию в морском пространстве территориальные споры с Норвегией по поводу рыболовных зон.

Пекарски считает, что реальную мощь России нельзя переоценить или недооценить. Но конфликт на Украине, по его мнению, продемонстрировал якобы небольшую численность российских Вооруженных сил. Поэтому бояться Россию не стоит, считает Пекарски.

Польскому аналитику, видимо, неизвестно, что Россия задействовала на Украине лишь малую часть своей армии. Ведь российские военные продолжают служить в Сирии и Карабахе, Таджикистане и Абхазии, размещаются на восточных и южных границах страны, в Арктике.

Наконец, нельзя забывать и о внушительном мобилизационном потенциале 145-миллионной страны. Россия остается державой, обладающей ядерной триадой. Поэтому уж кому, но точно не Польше, рассуждать о проблемах, численности или мнимой слабости российских Вооруженных сил.