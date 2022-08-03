На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 2 августа. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил 1 августа о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS.

Как напоминает "РИА Новости", в июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 млн. долл., который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов, а также четыре РЛС контрбатарейной борьбы. Готовящиеся поставки должны включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.