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ЦАМТО

На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 2 августа. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил 1 августа о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS.

Как напоминает "РИА Новости", в июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 млн. долл., который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов, а также четыре РЛС контрбатарейной борьбы. Готовящиеся поставки должны включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
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