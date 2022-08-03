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ЦАМТО

Расчеты ЗРПК "Панцирь" обеспечивают надежную защиту своим подразделениям в ходе СВО

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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 2 августа. В ходе специальной военной операции расчеты ЗРПК "Панцирь" продолжают обеспечивать защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения, таких как БЛА, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

Видеоролик с демонстрацией работы расчетов ЗРПК "Панцирь" представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии Минобороны к видеоролику, системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют оператором вычислять в как крупные объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как бытовые дроны, размером 30 на 30 см, которые разведка ВСУ часто использует для разведки местности, и в качестве камикадзе.

"Панцирь", кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами, или нет.

Интенсивность работы расчетов комплексов предельная. Каждую смену они определяют до десятка целей. В случае, если они входят в зону поражения "Панцирей", их незамедлительно уничтожают.

Результативность работы ЗРПК стопроцентная. Поэтому за установками идет настоящая охота. Украинская разведка всеми возможными способами – при помощи дронов и провокаторов пытается вычислить позиции "Панцирей". В результате, расчеты установок оперативно меняют место дислокации несколько раз за смену.

Военнослужащие войсковой противовоздушной обороны (ПВО) делают свою работу четко, слаженно и профессионально, понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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