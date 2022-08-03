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ЦАМТО

Компания Airbus передала НАТО два транспорта-заправщика A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: nspa.nato.int

ЦАМТО, 2 августа. Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) объявило о поставке Альянсу компанией Airbus Defense and Space шестого и седьмого многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT.

Самолеты прибыли 27 и 29 июля на авиабазу в Эйндховене (Нидерланды).

Право собственности на самолеты передано от компании Airbus Defense and Space Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), действующей от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA).

Передача седьмого самолета является последним этапом поставки, реализуемой под управлением OCCAR, поскольку срок действия соглашения о сотрудничестве между OCCAR и NSPA заканчивается 31 декабря 2022 года.

Ожидается, что еще два самолета будут доставлены к концу 2024 года. Многонациональный флот MRTT вскоре достигнет начальной готовности к боевому применению, что позволит обеспечить шесть стран-участниц ресурсом для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году в связи с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet). С Airbus Defence and Space было подписано соглашение на поставку первых двух самолетов, включавшее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, в 2019 году – Чехия. Подразделение MMU укомплектовано военнослужащими из этих шести стран. В сентябре 2020 года OCCAR от имени NSPA заключила с Airbus контракт на поставку 9-го A-330 MRTT.

Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), действуя от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA), управляет фазой приобретения самолетов и их обслуживанием до конца 2022 года. Далее ответственность за эксплуатацию флота примет на себя NSPA.

Первый, второй и третий самолеты A-330 MRTT были переданы заказчику в июне, августе и ноябре 2020 года. Четвертый был поставлен в апреле 2021 года, пятый – в августе 2021 года. Поставка оставшихся A-330 MRTT будет выполнена в 2024 году. NSPA рассчитывает на присоединение к программе других стран.

Приобретаемые в рамках программы MMF самолеты выполнены в конфигурации для пассажирских и грузовых перевозок, дозаправки в полете существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"). Один A-330 MRTT выполнен в версии для медицинской эвакуации.

Авиабаза в Эйндховене выбрана основной, где будет размещаться флот A-330 MRTT. Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия). Из девяти самолетов MMF пять будут базироваться в Эйндховене и четыре – в Кельне (один в версии медицинской эвакуации).

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Бельгия
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